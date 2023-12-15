網傳6大學退場「6萬學生被轉學」　教育部澄清：只有1345人

▲網傳6大學退場、6萬學生被轉學，教育部今天澄清，受影響只有1345人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

最近兩天媒體報導，受到少子化影響，明年共有6大學退場，估計6萬名學生被迫轉校。教育部今（15日）澄清，這是錯誤數據，6所學校都是根據私校退場條例相關規定退場，停辦時「僅有1345位學生」，教育部均會進行安置到其他學校就讀，並會在安置後進行訪視，保障學生就學權益。

受到少子化衝擊，私校停招停辦消息連環爆。今年台灣首府大學、中州科技大學已經退場，明年更有明道大學、環球科技大學、大同技術學院、東方設計大學也要退場。最近兩天媒體報導，上述6校退場，初估有6萬名大學生被迫轉學至他校，但今天遭教育部澄清為錯誤訊息。

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教育部指出，中州科大、台首大已在今年7月31日停辦，310位學生安置到其他學校就讀；另外大同技術學院、環球科技大學、明道大學、東方設計大學等4所大學，將在明（113年）7月31日停辦，上述6所大學停辦時僅有1345位學生。

包括明道大學等4所在明年7月31日停辦的學校，教育部表示，在停辦前1個學期（即112學年度第2學期），辦理學生分發作業及到校辦理說明會，協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀，教育部會尊重學生接受安置意願，學生如有回戶籍地或特殊原因，也會協助安置至其他縣市學校。

教育部強調，會責成分發學校應設置專責窗口，提供學生學習輔導或生活輔導等各方面協助，另為關懷及了解學生在分發學校學習與適應情形，教育部在學生剛入學第一學期，就安排前往各分發學校進行訪視及輔導，透過與學生座談方式即時回應學生就學問題。以近期實地訪視和春技術學院與中州科技大學安置學生為例，多數學生整體適應情形良好，且表示獲得比原學校更正常的教學資源，學生反映意見多為正向回饋。

至於上述6所學校的教職員工，教育部指出，停辦時教職員人數，教師354人、職員328人，上述六校原有無法正常發放教職員薪資情形，在董事會經教育部依退場條例重組後，透過申請退場基金墊付薪資，使教職員能如期領到薪水；且透過退場基金墊付，學校停辦時得以發放教職員資遣或退休慰助金，確保教職員權益。

教育部也強調，近兩年退場大專校院數字增加原因，在於上述學校都是退場條例前就因財務等問題被列為專案輔導學校，因未能解除專案輔導而需退場，除上開學校外，目前已無私立大專校院被列為專案輔導學校。