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中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用　展開一站式醫療新紀元

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲中醫大附醫眼耳鼻喉科醫學中心大樓今日正式啟用，台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海等人剪綵。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

中醫大附醫今（16）日正式啟用「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，為全國第一家以「五官科」醫療為主的醫學中心大樓，以「病人為中心」將門診檢驗、手術住院整合在同一棟大樓，提供一站式醫療。院方為了因應高門診量，提供更多先進設備，診間設置34間、牙科診療椅61台、手術室16間及一般病床75床。市長盧秀燕更大讚：「是中部地區民眾最信賴的健康守護神！」

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲眼耳鼻喉科大樓是中國附醫院區第8棟大樓。（圖／記者許權毅攝）

今日啟用的「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，是中醫大附醫院區內第8棟大樓。今早由中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海主持典禮，台中市盧秀燕市長、台中市衛生局局長曾梓展等皆受邀出席，除進行剪綵儀式外，另安排九天民俗技藝團的獅陣及鼓陣表演與醫院醫事人員組成的管弦樂團演奏，在鼓樂交錯聲中慶賀啟用。

▲▼台中市長盧秀燕說，中醫大附醫是深根43年，是中部地區，甚至全國的「健康守護神」。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長盧秀燕說，中醫大附醫是深根43年，是中部地區，甚至全國的「健康守護神」。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕致詞時表示，中醫大附醫不只是一流的醫療中心，也是中部地區、全國民眾的最信賴的「健康守護神」，不管是醫療、急救，或者是健康照顧，有中醫大附醫在，市民都感到很安心。院方精益求精，不斷改善、優化醫療環境跟設備，就像是這棟眼耳鼻喉牙科大樓。

盧秀燕說，感謝中醫大附醫在地深耕醫療43年，並以醫學中心領頭羊之姿積極配合市府政策發展，共同打造健康幸福宜居台中城。本身也是中醫大附醫的病患之一，也受到很好的醫療照顧，今天成立大樓，對市民來說是福音，身為市長看到醫療蓬勃發展，也感到很幸福。

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海強調，希望以「病人為中心」，建構良好就醫環境。（圖／記者許權毅攝）

蔡長海指出，中國醫藥大學在英國泰晤士高等教育世界大學排名第316名，在台灣僅次台大、私立第一。中醫大附醫是一流的醫學中心，興建的新的大樓，目的是以「病人為中心」，希望建構好的就醫環境，同時在大樓裡新增很多新穎設備，希望提供很好醫療照顧，盼能成為台灣之光。

蔡長海致詞時透露，這棟大樓本來是教學大樓，但是中醫大附醫要建構以病人為中心的友善環境，加上眼科、耳鼻喉科、牙科病人增加得很快。像是自己有乾眼症，想要去眼科做脈衝光，結果進入後寸步難行，深覺有責任要提供更好的環境，毅然將教學大樓重建成為這棟整合性醫學中心大樓。

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲中國附醫院長周德陽說，以眼耳鼻喉科替大樓命名，是全國首創。（圖／記者許權毅攝）

中醫大附醫院長周德陽表示，因應醫療趨勢老年人、眼耳鼻喉科病患急遽增加，中醫大附醫原來的空間已經不敷使用，在沒有增加床位情況下，擴大看診空間，引進更先進設備，網羅更多人才。重點就是希望能精益求精，把需求量最高的三種科別整合在一起。

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲▼眼科醫學中心不只能看診，還提供驗光、配鏡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

周德陽說，「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」為全國首創，目前還無醫療機構以眼耳鼻喉命名，這棟大樓最特別之處，便是提供「一站式醫療」，譬如眼科，不只驗光、看病，還有配鏡都可以解決，不用跑來跑去，縮短就醫時間，省去舟車勞頓。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼近視雷射中心引進世界最新的近視雷射儀器。（圖／記者許權毅攝）

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

中醫大附醫指出，眼科醫學中心具備許多國際級尖端醫療技術，包含飛秒雷射白內障手術、超微創角膜內皮細胞移植手術、青光眼微導管手術，並提供許多首創的特色醫療服務。

近視雷射中心引進世界最新的近視雷射儀器，並由25年經驗的角膜專家執行手術；乾眼症治療中心有乾眼症脈衝光雷射、Lipi Flow熱脈動；眼底病變尖端治療中心引進國際最先進的檢查儀器，以及3D/OCT導引超微創視網膜手術等等。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 耳鼻喉科診間逐一隔開，保障患者隱私，並設立音聲與吞嚥中心。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

耳鼻喉科部提供「耳、鼻、喉、頭頸外科」4大科醫療服務，並且設立「全方位聽覺健康中心」，提供0歲到100歲的聽力服務。頭頸外科除了頭頸部腫瘤特色手術之外，還有全國首創的「音聲與吞嚥中心」，主要改善及預防頭頸癌症最常見與難治的音聲與吞嚥併發症。

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

▲▼牙科內總共有61座牙科診療椅，相當罕見。（圖／記者許權毅攝）

▲▼健康守護神再進化！中國附醫啟用「眼耳鼻喉科大樓」一站式醫療。（圖／記者許權毅攝）

牙醫部提供「全方位、精緻化、數位化、客製化」的全人口腔醫療服務，例如結合「3D電腦模擬軟體、多維列印科技、超音波骨刀」3大利器的正顎手術，並將這項技術延伸應用於阻塞性睡眠呼吸中止症，以及上下顎骨缺損的重建

此外，還有運用內視鏡執行顳顎關節病變，與顎顏面骨折的微創手術、導航人工植牙輔助高難度的口腔功能性重建等口腔特色醫療。

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