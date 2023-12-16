侯友宜批政府未跟陸溝通　賴清德：為何合理化中國各種施壓行為？

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選倒數29天，中國突襲宣布認定台對陸貿易壁壘，國民黨總統候選人侯友宜要求蔡政府好好跟大陸協商、好好面對，賴清德16日受訪時回應，從侯友宜的談話可看出他完全沒掌握新局，近年台灣已經走入國際，也反映在股市創新高，倒是要請問國民黨為何合理化中國各種施壓行為？為何夏立言訪中隔天就提早公布？有沒有裡應外合，企圖影響這場選舉？

對於中國大選前突襲認定台對陸貿易壁壘，侯友宜說，在今年四月份大陸就提出了貿易壁壘調查，民進黨政府完全不理嘛。如果沒有ECFA，對台灣的經濟傷害會多大？不管大陸如何說，他就不管人家，那大陸又再度提出了要貿易壁壘調查，民進黨政府面對ECFA要好好跟大陸協商，「不然賴清德吹牛說GDP會達到3.5％，要從哪裡來？所以面對ECFA這個問題，好好地保護公平貿易，以及產業的發展，好好地去面對」。

而賴清德今出席挺客家Team Hakka「揪團賴聊」親子派對活動，對於媒體詢問如何看待侯友宜說法，賴清德認為，拜登親自跟習近平說，不能介入這場大選，應該要尊重台灣人民的意志。七大工業國也提醒中國，不能用經貿脅迫其他國家，更不可以用經貿手段達到政治目的，看來中國完全不理會。

對於藍營說法，賴清德質疑，倒是要請問國民黨，為何每次喊守護台灣，你們要轉為是對中國挑釁？又為何要合理化中國各種施壓行為？本來中國商務部的調查預計是在明年1月12日公布，為何在夏立言前往中國隔天就公布。有沒有裡應外合，企圖影響這場選舉？

賴清德表示，從侯友宜的談話可看出他還停留在過去，完全沒掌握新局，還想重啟服貿將台灣經濟鎖進中國，完全無視於這幾年台灣在蔡英文領導下，已經走進國際有很好的結果，不僅跟美國簽訂21世紀貿易協定、跟英國簽署雙邊深化經貿協定，也跟加拿大完成投資保障協定的談判，這些成果都反映在台灣的股市已經創新高。

賴清德直言，反之香港恆生指數從三萬多點跌跌不休，只剩一萬六千多點，香港慘痛歷史難道不足以提供國民黨警惕嗎？民進黨立場相當一致，就是鼓勵健康有序的交流，也贊成在對等尊嚴下，只要能夠增進兩岸人民福祉、維持印太和平穩定，都願意進行交流合作，這是民進黨不變立場。