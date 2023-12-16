蕭美琴早年國籍無從查證？　中選會駁：不實報導

▲民進黨副總統候選人蕭美琴 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴國籍爭議儘管已多次做出澄清，仍引各界關注，中華日報報導更指中選會無法查證蕭美琴早年國籍疑慮。對此，中選會強調，該文與選務事實不符。

中選會說，有關第16任總統、副總統選舉候選人是否具外國國籍，中選會於112年11月27日檢附各候選人填具之查證同意書，函請外交部查證在案；另為確認申請登記之總統副總統候選人是否曾有回復或歸化取得我國國籍情事，內政部亦於112年12月4日函復中選會。

中選會指出，本次大選候選人經查該部戶政資訊系統國籍行政作業及現存檔案，均查無渠等辦理歸化、喪失或回復國籍變更案件檔存資料。

此外，中選會表示，112年12月5日所對外發布之新聞稿已明確指出，第16任總統、副總統選舉，於112年11月20日至11月24日受理候選人登記，計有賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組，分別聯名向該會申請總統、副總統候選人登記。依總統副總統選舉罷免法第7條第4款及第33條第1項規定，總統、副總統候選人資格，由該會審定。經該會審查結果，各組候選人資格均符合總統副總統選舉罷免法規定，亦查無候選人有具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人之情事。對於不實報導特予澄清。