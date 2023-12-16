推廣台南馬術運動風氣　黃偉哲打造符合國際標準馬術場邁向台南四百

▲台南市政府斥資1515萬元重新整建台南市立馬術場，並委託馬里奧專業經營團隊加入重整營運，16日正式啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造台南市馬術培訓基地，提供市民優良運動場所，台南市政府斥資1515萬元重新整建台南市立馬術場，並委託馬里奧專業經營團隊加入重整營運，16日正式啟用。

市長黃偉哲表示，台南市立馬術場是符合國際標準的場地，未來不論是培訓選手或市民休閒遊憩也都非常合適，希望能帶動台南馬術運動風氣，選手未來能爭取更好的成績。

今日開幕典禮由市長黃偉哲手牽駿馬入場，主辦單位也安排帥氣的馬術表演，立委陳亭妃，議員許至椿、周麗津、朱正軒、穎艾達利、沈家鳳、林美燕皆到場表示關心。

市長黃偉哲指出，「台南市立馬術場」於1993年啟用，並於2022年重新整建，感謝中央補助經費及各方協力讓馬術場在短時間內整建完成，未來本市的馬術選手有更佳訓練場所，將能爭取更好的成績，市民也能作為親子休閒活動使用。

體育局指出，「台南市立馬術場」位於觀光發展重點區域—黃金海岸，擁有得天獨厚之地理位置，透過馬術人才培育、馬術文化、娛樂展演，為市民打造特別體驗，配合「黃金海岸海洋新樂園」重點景區遊憩廊帶計畫，為台南市第一個跨水陸域遊憩系統整合之指標型規劃案，以「北段-濱海遊憩港灣」、「中段-浪漫人文沙灘」及「南段-觀夕沙灘驛站」分區段發展構想，連動打造黃金海岸觀光勝地，預期受兒童及家長青睞喜愛。

體育局長陳良乾表示，經今年全國運動會比賽，足見賽場符合國際馬術賽事需求，有利於帶動台南市馬術運動的風氣。陳良乾局長說，將支持馬術運動，以教育、培訓、文化推廣為主，結合國際與國內體育教學資源，致力於打造台南觀光地標並宣揚在地文化，展現其獨特魅力，朝向國內一流馬術運動教育目標邁進。





馬里奧專業經營團隊李明憲董事長說明，團隊經營理念及營運構想包含馬術結合觀光、馬術扎根親子活動、周周有活動、月月有驚喜，將推向集結畜牧、觀光旅遊、文化教育、休閒時尚、體育運動等，並培育馬術專業人才、舉辦國內國際賽事，期望成為全民馬術運動教育文化體育園區。