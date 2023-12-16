攜手挽袖捐血做公益　台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

▲台南市佳里獅子會捐贈台南市消防局第三大隊救災器材1批，在佳里區中山公園舉行捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里獅子會長期投入社會公益活動，對消防人員守護市民及所付出的辛勞深感認同，特捐贈台南市消防局第三大隊救災器材1批，在佳里區中山公園舉行捐贈儀式。

獅子會也辦理捐血活動，讓愛加倍，場面備感溫馨，由會長黃柏豪代表捐贈，消防局專門委員黃輝林代表受贈，並回贈感謝狀，感謝台南市佳里獅子會的義舉。

此次，在前佳里獅子會長蔡明俊，也是大埕文具公司董事長，與現任會長黃柏豪號召下，聯合獅友們共同捐贈第三大隊救災器材，讓消防員有更舒適更精良的裝備來面對災害。適逢台南市佳里獅子會辦理捐血活動，讓更多人體認、見證善行義舉，達到拋磚引玉之作用。

捐贈裝備包括高壓絕緣20KV雙層手套，用於電動車車禍救助使用；充電式無刷切斷器、3000流明戰術手電筒及車禍救助脫困帶，俗稱『大蟒蛇』等裝備器材，這些器材的補充大大提升消防單位的救災能量，也希望更多民間善心資源挹注在救災救護用途上。

市長黃偉哲表示，消防裝備在近幾年不斷的進步，引進許多國外新型器材，不僅強化救災人員安全性，也因使用便利、輕巧，給予更高效率的執行力，進而保障更多市民朋友安全。消防員面對日益複雜且多變性之救災環境，幸而有民間善心團體如佳里獅子會支持與認同，添購更精良裝備，實在是消防人員強大的後盾。

消防局長李明峯表示，消防局積極購買新型設備，如消防機器人、高空監控用無人機及救災現場遠端監控系統等，現今民間善心社服團體體恤消防人員辛勞，以實際行動支持添購符合依地區特性之裝備，這不僅提升消防人員執勤安全係數，也更提高救災效率。