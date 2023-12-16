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新年走春最佳伴手禮　黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

好吃的南化蜜棗正得時！台南市長黃偉哲16日一早前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，黃偉哲強調，有「台灣青蘋果」美稱的南化蜜棗，產期從12月至隔年3月，不僅營養美味，更有「棗到幸福」美好吉祥寓意，是年節祭祀的人氣水果，也是走春最佳伴手禮，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲稱讚南化農產品的豐富多樣，也肯定青農在農產品質精進的努力。他表示南化的蜜棗很受歡迎，雖然現在是產季的開端，訂單已經蜂擁而至，邀請民眾把握時節，品嚐優質美味的南化棗子。

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位也現場邀請黃偉哲動手DIY古早味的「蜜棗糖葫蘆」，一同出席活動的市長夫人劉育菁也協助分送蜜棗糖葫蘆給現場參加活動的民眾，大受歡迎。立法委員郭國文、市議員周奕齊也到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，台南市蜜棗種植面積約261.74公頃，佔全台約15%，南化為南市主要產區之一，種植面積約35.74公頃，產量657公噸。南化區所種植的蜜棗品種多樣，包括早生的「台農13號─雪麗」、晚熟的「高雄11號─珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王等，口感各異，讓人垂涎欲滴。現場還有在地青農的特色農產展售，熱烈歡迎全國民眾前來南化品嚐及購買當季新鮮的蜜棗。

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局也提醒，農會超市結合2023臺南購物節，消費累計滿100元即有一組抽獎序號，無論發票或收據皆可登錄。至2024年3月10日止，期間有「週週抽iPhone」、「月月抽黃金」、還有百萬名車及神秘大獎! 詳情請洽臺南購物節官網：(https://tainanshopping.tw/)

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