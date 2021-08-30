嘉市「疫情防護」高規格　隔板、空氣抽新系統還有個人樂器吹奏室

▲▼嘉義市開學前整備 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市舉辦「110學年度公私立國民中小學開學前防疫戰備會議」，市長黃敏惠表示團隊已盤點相關防疫物資，建置「疫情防護網」，並依循教育部的防疫管理指引，提出了「校園開學3高+e防疫指引」、南興國中更購置個人專屬的「管樂蛹室」，讓防疫再升級，守護校園安全，就是守護孩子們的健康，市長特別感謝並頒發感謝狀給8個捐贈用餐隔板單位。

▲▼嘉義市開學前整防疫整備感謝民間協助隔板捐助。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，在開學前夕，我們3高+e 就是高規範校園防疫規範、高標準校園開放原則、高品質教學課程活動及+e學的疫情危機處理，請家長安心，開學前的防疫預防工作大家已作足了準備，除了環境清消、各項防疫工作，還有e化學習，也在家長會等單位的大力相助，讓嘉義市2萬4500個國中小生都有用餐隔板，讓家長安心、放心；南興國中別出心裁購置「管樂蛹室」，讓孩子不因疫情的關係停止練習管樂，孩子也自己來學習清消工作，更具有教育價值。

▲▼嘉義市全數校園引進隔板。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠現場贈致感謝狀給保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社、財團法人嘉義社區發展教育事務基金會、嘉松麵店、嘉義市家長協會、嘉義市模擬聯合國發展協會、嘉義噴水雞肉飯、豐富家實業有限公司、鴻茂太陽能嘉義總經商等捐贈用餐隔板，讓師生們在安全無虞的環境下，避免飛沫傳染，享用美味的營養午餐。

▲嘉義市引進空氣抽新系統。（圖／記者翁伊森攝）

教育處表示，考量防疫及兼顧學生管樂術科學習不受影響，南興國中特別為管樂班購置一人一「蛹室」，讓學生在上管樂課時，能使用個人專屬的「管樂蛹室」，並於每節課後立即清消，且方便於在各教室移動。

▲▼嘉義市校園引進個人樂器吹奏空間「管樂蛹室」，避免傳染。（圖／記者翁伊森翻攝）

為因應防疫警戒降至二級，9月1日開學孩子們要重新回到校園，市府除了盤點相關防疫物資，建置「疫情防護網」外，依循教育部的防疫管理指引再提出強化作為，包括校園開學3高+e防疫指引，並要求各校落實下列作為：

(一) 校園防疫規範(高規範)

1. 學校工作人員未接種或接種未滿14日者，應配合快篩。

2. 入校(園)全程戴口罩，且生病不入校(園)。

3. 每日量測體溫，加強自主健康管理。

4. 每日進行環境、設施衛生清潔消毒(校園3要1動)。

5. 各場域保持通風，教室全面啟動新風換氣系統。

6. 教室內用餐，應使用隔板且不併桌、不交談。

(二) 校園開放原則(高標準)

1. 家長及訪客原則不入校(園)。

2. 開放學校戶外操場，開放時間：每日6:30～7:20、17:00～18:00，校園應規劃單一入口動線並落實實聯制，其餘校園區域及設施仍不開放。

3. 室內外場館暫停外借，將視疫情狀況做滾動式修正。

(三) 教學課程活動(高品質)

1. 課程活動採「固定座位」、「固定成員」，並落實課堂點名。

2. 辦理實體集會活動不得超過室內80人、室外300人，並須落實防疫作為。

3. 課程活動應適度調整課程內容並落實防疫措施。

4. 體育或音樂等設備器材應避免共用並加強清消。

5. 校外教學活動應獲7成以上家長同意始得辦理，並落實防疫指引。

▲▼嘉義市防疫整備物資統整。（圖／記者翁伊森翻攝）

(四) 疫情危機處理(+e學)

1. 1班有1位師生確診，該班停課14天，並加強清消；1校有2位以上師生確診，該校停課14天，並全校清消。停課期間改採線上授課。

2. 嘉市校園午餐採用國產豬牛，「五卡」杜絕萊豬及非洲豬瘟產品，供應商提供200萬元保證金，學童用餐安全無虞。

教育處感謝各界對校園防疫的支持，捐贈防疫物資共計有防疫隔板2萬4500組，快篩劑4775劑，口罩(含特教教師口罩)25萬片，防護衣、防護帽、防護面罩各1000組，自動感應酒精噴霧器300組、幼童口罩掛繩5000條。此外，也提供紫外線滅菌燈345台，4G行動網路分享器120組、4G SIM卡700張及線上學習行動載具1855組，讓孩子學習不中斷。

▲▼嘉義市防疫措施規劃。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展反覆且不可預期，市府在暑假期間就讓學校教職員優先接種疫苗，因為每一名教職員都是學校運作的重要螺絲，也是學生接受良好教育的關鍵推手，希望在安全的前提下，讓我們成為家長的後盾，並給孩子們一個最優質的健全環境，讓防疫無漏洞，教育回歸常態。