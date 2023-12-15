　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北極東貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋、賞壯麗海景

▲新北貢寮鮑產季 極東漁港吃火鍋。（圖／新北市漁業處提供）

▲馬崗漁港旁貢寮鮑養殖池。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的貢寮鮑產季又來了，新北市漁業處推薦大家到新北市東北角海岸走走散心，這裡有美麗且壯闊的山海景緻和富有人文魅力特色的漁港漁村，還有鮮嫩肥美，正是當季的貢寮鮑，推薦大家趁初冬天氣涼爽來貢寮遊山玩水，逛祕境享貢寮鮑美食。想聽聽有關漁港、漁村或石頭屋的故事，可與新北市三貂角文化發展協會，新北市貢寮區卯澳社區發展協會，貢寮區福連里長辦公室及曙旅文化工作室預約各項導覽，讓您感受滿滿漁村風情。

新北市貢寮是貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）生產地，獨特的海蝕地形除了適合培育美味的貢寮鮑外，也讓當地擁有龍洞、福隆、卯澳及馬崗等眾多美麗漁港，其中有極東漁港之稱的馬崗漁港位於新北市貢寮區三貂角燈塔下，馬崗漁港濱臨太平洋，是初冬欣賞壯闊海景和感受海浪拍打堤岸震撼感的好地方。

▲新北貢寮鮑產季 極東漁港吃火鍋。（圖／新北市漁業處提供）

▲靠海生活美味貢寮鮑火鍋和烤貢寮鮑。

位於馬崗漁港旁的「靠海生活」，靠海生活的裝潢頗具特色，它是老闆黃吉安參考當地著名的石頭屋慢慢打造而成，牆壁貼著許多貢寮鮑殼和鐘螺殼成為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，壯麗海景加上老闆娘安芯儀推薦的「九孔鮑火鍋」和「活烤九孔鮑」等門前現撈的美味貢寮鮑料理，可說是視覺與味覺的雙重饗宴，大家不妨趁著初冬微涼的天氣到東北角走走，品嚐貢寮鮑這產季限定的在地美味。

新北市漁業處長簡明雄表示，新北市貢寮區擁有龍洞、和美、美豔山、澳仔、龍門、福隆、卯澳、馬崗等各有特色的美麗漁港，並生產貢寮鮑、白帶魚、軟絲等美味海鮮，歡迎大家假日到東北角海岸遊覽山海景緻，欣賞於濱海公路沿線特殊海岸地形，感受當地漁港漁村的人文魅力，更可以吃當季、食在地，品嚐美味的在地漁村海鮮料理。

▲新北貢寮鮑產季 極東漁港吃火鍋。（圖／新北市漁業處提供）

▲馬崗漁港的百年古厝（石頭厝）。

▲新北貢寮鮑產季 極東漁港吃火鍋。（圖／新北市漁業處提供）

▲剛採收上岸的肥美貢寮鮑。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►收容人重病纏身無法自理　基隆監獄照護弱勢助保外醫治

►《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

►基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

►基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

ET快訊
他當兵抽到「籤王海陸」！過來人揭3優勢：其實不錯
林宥嘉唱一半突「甜蜜告白」　高調放閃愛妻
女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸
韓5高中生「集體性侵女同學」！　開直播喊：讓妳不孕
不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南木工工會歲末送溫暖　攜手扶弱齊心傳愛

新北極東貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋、賞壯麗海景

行車糾紛演變成全武行　南警速破逮「棒球隊」3人

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

新北認知悠能成果交流　「廁所標誌」改善據點第一步

基隆66年老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

嘉義水上聖誕市集　響應環保節能減碳

台南市九一外勤記者學會會員大會　姚正玉連任理事長

南消二大結合科技設備　辦理山域搜救訓練！

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

台南木工工會歲末送溫暖　攜手扶弱齊心傳愛

新北極東貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋、賞壯麗海景

行車糾紛演變成全武行　南警速破逮「棒球隊」3人

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

新北認知悠能成果交流　「廁所標誌」改善據點第一步

基隆66年老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

嘉義水上聖誕市集　響應環保節能減碳

台南市九一外勤記者學會會員大會　姚正玉連任理事長

南消二大結合科技設備　辦理山域搜救訓練！

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

荷蘭推「大麻合法化試驗計畫」！2城市已上路　盼4年消除灰色地帶

游詩璟認「狀態真的不好」！　剛回歸八點檔就受打擊：給我點時間

他當兵抽到「籤王海陸」急壞求救！過來人笑揭3優勢：其實不錯

林宥嘉唱一半突「高調放閃愛妻」　鼻涕狂流自爆：得了A流

「綠色餐飲未來向上」　米其林主廚獲GDG大使力推有機與環境友善

古天樂子弟兵「破千萬點擊」男神來台　文青女神袁澧林下戲急見他

好市多「24K金金條」單季狂銷31億　上架一天內被掃光

吳欣盈不支持改國名　被問如何防財團掛勾答「沒有很大的concern」

陀飛輪錶長出4立體空間　MB＆F大膽顛覆機械各個有玄機　

溫差大要注意！美國心臟協會提出「護心10招」、重口味的不要吃

25歲正妹「下半身失蹤」嫵媚兌錢　15賭客超嗨...見警上門臉僵了

地方熱門新聞

諸羅山盃少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打

收容人重病纏身　基隆監獄助保外醫治

南投縣政府推廣「梅子.馬告.竹筍」原鄉特色美食

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

從事財務工作近25年　職訓學中西餐重啟人生

桃園大廟景福宮頒發助學金　236 位學生受惠

基層被強買強賣再添一樁！

基隆老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

桃園歷屆議員聯誼　邱奕勝：113年總預算1,568億

統領「心願禮盒計畫」　為弱勢兒童耶誕圓夢

中油嘉義非營利幼兒園　首辦聖誕親子運動嘉年華

基隆滷肉飯爭霸！民眾拍美食「週週抽百元」

南消二大辦理山域搜救訓練！

貨車違規右轉翻車佔用車道警維持交通

更多熱門

相關新聞

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

新北市新莊區海山社區發展協會結合當地家豐診所、生達製藥和國際扶輪3490地區及新莊南區扶輪社等，為年滿65歲以上長輩舉辦義診義剪和骨質密度免費檢測。協會理事長呂馮麗捐表示，長輩最怕跌倒意外，一跌倒可能就發生骨折，因為骨質密度不足，因此「保密防跌」非常重要。

新北認知悠能成果交流　廁所標誌改善

新北認知悠能成果交流　廁所標誌改善

績優老人福利機構評鑑　新北表揚3優等、71甲等

績優老人福利機構評鑑　新北表揚3優等、71甲等

新北表揚社團領航金獎

新北表揚社團領航金獎

接棒父親茶園13年　曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎

接棒父親茶園13年　曾仁宗奪得石碇包種茶特等獎

關鍵字：

新北貢寮鮑馬岡漁港

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

資生堂千金3度隆乳！

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面