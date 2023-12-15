助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

▲新莊家豐診所主治醫師李文芳（右）為長輩進行義診。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區海山社區發展協會結合當地家豐診所、生達製藥和國際扶輪3490地區及新莊南區扶輪社等，為年滿65歲以上長輩舉辦義診義剪和骨質密度免費檢測。協會理事長呂馮麗捐表示，長輩最怕跌倒意外，一跌倒可能就發生骨折，因為骨質密度不足，因此「保密防跌」非常重要。

協會藉由在地家豐診所場地辦理，該所主治醫師李文芳率團隊一起為長輩一一檢測骨質密度，他也提醒長輩在行進移動時，一定要注意周遭環境，例如有階梯或坑洞，或路面濕滑、凹凸不平等，均容易引起跌倒，適度的借用手杖或其他輔具，會降低跌倒的風險。

▲海山社區發展協會結合生達製藥，為長輩免費檢測骨質密度。

除了骨質密度檢測，也有傳統推拿等義診，新北市愛之鄉優質生活協會並在現場演奏撒克斯風，還有幾位美容師充當義工，免費幫長輩剪髮、打理門面。

新北市佈老志工黃寶鳳也加入服務行列，她原是新莊清潔隊員，退休後和老公吳錦乾一起投入志願服務，先到弘道基金會幫忙整理物資，為長輩送麵包、送餐，後來參加新北市第10期佈老志工培訓，結訓後專門到獨居長輩家中慰問關懷。為了服務長輩，還將新莊瓊林路的住家樓下當做服務站，方便整理物資和存放輪椅。

黃寶鳳表示，高齡化社會，長輩壽命雖延長，但也出現失智失能、退化等，增加照顧的困難，因此她經常受新泰社福中心委託，到獨居長輩家中幫忙服務或陪伴，鼓勵長輩要走出家門，到銀髮俱樂部或據點參加動健康或老人共餐，以延緩失智失能。