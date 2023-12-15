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恢復狂賀「帝王條款」！校長曝臉書刪文原因：把恭賀還給孩子

▲▼桃園市東興國中恢復臉書貼文狂賀「帝王條款」畫作得獎。（圖／翻攝東興國中臉書）

▲東興國中學生以一幅「帝王條款」畫作，奪得全國美術比賽特優獎，但被網紅砲轟為醜化台灣行人，引發熱議。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

桃園市立東興國中學生以「帝王條款」為題創作，遭質疑是歧視行人。校方今天恢復被刪除的「狂賀」貼文，東興國中校長林祺文說，對輿論處理不熟才刪文，現在要把恭賀還給孩子，也從來不認為孩子有錯。

東興國中學生日前以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中是1位皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有汽機車駕駛無奈、或憤怒按喇叭；校方在臉書（Facebook）貼出此作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，質疑行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育出問題，校方因此刪文。

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但近日有大量網友出面支持學生，教育部昨天也回應，會持續支持學生美術創作。東興國中今天再度把狂賀「帝王條款」臉書貼文恢復，表明「學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」，學生創作動機是認為人與人之間要彼此尊重。

東興國中校長林祺文下午向中央社表示，最初是學務處很單純的在臉書恭賀學生得獎，因為大量負面、攻擊的訊息進來，學務處是第一次碰到這種事情，沒有處理經驗才急著刪文，刪文後才和他報告，他才指示發出道歉聲明。

校長林祺文強調，道歉聲明是針對恭賀貼文造成的社會對立、紛爭而道歉，「但從來不認為孩子有錯，也不是為了孩子的作品和社會大眾道歉」；學校立場一直是維護學生的美術表現。

林祺文說，學校網頁上的最新公告，從頭到尾都留住了對學生的鼓勵，跟臉書上的內容是一模一樣。恢復貼文是想要表達當時恭賀孩子的初衷，也有很多家長認為孩子當初被恭賀，就該還給孩子。

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