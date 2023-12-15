《帝王條款》校方重新發賀文！表態「持續鼓勵學生繪畫創作」

▲校方重新發文。（圖／翻攝自桃園市立東興國中）

記者鄺郁庭／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻被網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人，校方事後緊急刪除祝賀文道歉。不過東興國中校方稍早重新貼文，除了原本的內容外，還補上新的hashtag，表態會支持學生，「#學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」。

校方稍早重新在粉專「桃園市立東興國中」貼文，除了原本的內容外，還補上新的hashtag表態，「#學校高度肯定並持續鼓勵學生繪畫創作」、「#感謝各界的關心鼓勵與指教」、「#學校將持續努力落實推動各項教育工作」。

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回顧事件，該名同學獲獎後，學校PO出道賀文，卻引來網紅Cheap開轟可悲，「桃園東興國中一名學生，以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，真的很可悲。我不怪學生，而是指導老師與評審單位實在太爛了。」

Cheap狂批，「我們教育到底出了什麼問題？人與人的尊重是放在實力對等的情況下，大車與大車、小車與小車、行人與行人，才需要互相禮讓，你台灣禮義廉恥讀了這麼多，都沒讀進去嘛？在路上絕對弱勢的行人，還要看駕駛臉色？」更質疑，「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」一篇文掀起網上議論，校方則將該文刪除。

然而網上輿論持續發酵，許多人紛紛力挺學生，昨（14）日國中生媽媽也透過科技專家許美華替小孩發聲，學生不僅沒有放棄畫畫，還正向地反過來安慰大人。另外，教育部沉默兩天後表態，全國學生美術比賽的參賽作品，是經校內徵件、縣市初賽再到全國決賽，經由專業評審逐級選出決賽獲獎作品，教育部會持續支持學生美術創作。