　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

▲▼等待,等,失戀,思考,想睡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陪失戀閨蜜借酒澆愁，沒想到對方不幸猝逝，3名友人通通判賠。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

陪閨蜜借酒澆愁出事了！大陸江西省南昌市一名妙齡女因失戀，找來3名閨蜜陪她借酒澆愁，沒想到女子灌下一斤（約500毫升）的白酒後，突失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，死者父母難忍悲憤情緒，將女兒的友人通通告上法院，判決結果3人竟要賠償。

綜合陸媒報導，事發於5月21日傍晚，當時死者因情傷心情低落，於是相約3名閨蜜喝酒訴苦，死者想藉著酒精麻痺自己，一口氣灌下一斤的白酒後隨即醉倒，直至凌晨5時許友人才驚覺，女子已經失去呼吸心跳，緊急將人送醫搶救，不幸仍回天乏術，死亡原因為酒精中毒引起的心臟衰竭。

女子父母得知噩耗後一時難以接受，認為朋友們非但不加以勸阻，反而放任她喝到爛醉，應該對女兒的猝逝負起責任，紛紛將3人告上法院。經南昌市高新區人民法院審理，飲酒過程中如若有人處於醉酒的危險狀態，其他共同飲酒人應勸酒及注意其安全，認為死者的3名閨蜜「未盡合理救助義務」，依過失程度輕重，分別判賠2萬至5萬元人民幣（約新台幣8.7萬至21.9萬元）。

消息曝光後，引起網友質疑判決不公，「這也行啊，太冤了吧」、「勸了不聽怎麼辦呢，想喝酒的人怎麼勸得住。為了證明自己勸了下次勸的時候還得開錄音」、「勸喝容易，勸別喝不知道有多難」、「成年人應該自己預知大量飲酒可能引發的後果」、「這種『見者有份』的判決不夠公平」、「拒絕酒局，規避風險啊」、「以後喝酒前先簽免責協議。」

延伸閱讀
爸娶繼母態度變了…給1萬「要女兒滾出去」　她多年後才知「背後真相」淚崩
直播間花9萬爽買保時捷！主播唬爛「不用駕照就可開」　男剛上路就遭查扣
運送棺材途中突起火！靈車燒成廢鐵「遺體竟沒火化」　如期辦完告別式

ET快訊
民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆
快訊／北市41里長爽玩大陸！觸《反滲透法》遭約談
范逸臣、田中千繪「帶兒子同框」　公開現身
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！
橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回日本，也離不開台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

女子喝白酒死亡！同桌3閨蜜擔責　法院：未盡制止、救助義務

獨居老翁突「送水果攤主1套房」！親人跳出瘋搶　結局超療癒

3歲半男童獨自在家「泡奶」喝！還不忘洗奶瓶　媽媽：很心酸

眾志成城　滬台文創菁英攜手助台青築夢

陸中科院成功開發「乾粉疫苗」 「製備快、常溫易儲運」阻突發疫情

大雪天違停也要罰！　陸交警挖擋風玻璃積雪開單惹議

正妹被搭訕！噁男開「2萬當半天男友」：該幹的要幹　下場慘了

男子刮刮樂中445萬！拔腿就跑　樂喊：回家存著娶媳婦用

陸11月CPI降幅擴大　國家統計局：會改善，不會出現通縮

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

女子喝白酒死亡！同桌3閨蜜擔責　法院：未盡制止、救助義務

獨居老翁突「送水果攤主1套房」！親人跳出瘋搶　結局超療癒

3歲半男童獨自在家「泡奶」喝！還不忘洗奶瓶　媽媽：很心酸

眾志成城　滬台文創菁英攜手助台青築夢

陸中科院成功開發「乾粉疫苗」 「製備快、常溫易儲運」阻突發疫情

大雪天違停也要罰！　陸交警挖擋風玻璃積雪開單惹議

正妹被搭訕！噁男開「2萬當半天男友」：該幹的要幹　下場慘了

男子刮刮樂中445萬！拔腿就跑　樂喊：回家存著娶媳婦用

陸11月CPI降幅擴大　國家統計局：會改善，不會出現通縮

王大陸「男人要強」前輩面前搶字卡　阮經天吐槽：選什麼就缺什麼

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

新報告出爐！　一張表看總統候選人「氣候與能源政策大檢核」

艾瑪華森吐息影5年真實心境　獲更多自由：我很高興離開鎂光燈！

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

圓夢了！阿金「得意臉坐電動車」巷弄兜風　媽曝：去夜市都拉不走

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

《單身3》新規則下猛藥！190cm天菜現身「配對CP遭拆開」全場傻眼

胖柴梳毛刷至特定部位　秒露微笑酥麻到全身抖

大陸熱門新聞

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

男買彩券「養號3年」　一注獨得6.3億頭獎

北京最新通報！證實2輛列車追撞515人送醫

北京地鐵車廂斷2截　內部影片曝光

北京地鐵斷兩截 乘客：尖叫聲充滿車廂...女子被拋飛鐵軌濺血

快訊／陸商務部提前公布！認定台對陸貿易壁壘

鐵路局女員工遭脅迫獻身高層！男友抓包大崩潰

參加親子拔河...右手腕「被絞斷」沒人發現繼續拔

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

女穿「光腿神器」半個月　雙腳嚴重水腫

即／北京地鐵行駛途中車廂分離　多人受困搶救中

過世前一晚！重病母不忘「幫兒蓋被」...網全淚崩

在滬台灣姐妹賞漢服與非遺文化盛宴

更多熱門

相關新聞

幾點吃晚餐？研究：9點後恐增中風風險

幾點吃晚餐？研究：9點後恐增中風風險

現代人因為生活忙碌，因而導致晚餐時間不一定，但法國近期有份研究指出，晚上9點後才吃晚餐，可能會增加中風的風險。研究結果顯示，在晚上9點之後吃晚飯的人，患中風或短暫性腦缺血的可能性比在晚上8點前吃完晚餐的人要整整高出28%。

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

女子「喝白酒死亡」！同桌3閨蜜擔責

女子「喝白酒死亡」！同桌3閨蜜擔責

帶兒赴前夫靈堂討遺產！網一面倒狂罵：貪婪

帶兒赴前夫靈堂討遺產！網一面倒狂罵：貪婪

參加親子拔河...右手腕「被絞斷」沒人發現繼續拔

參加親子拔河...右手腕「被絞斷」沒人發現繼續拔

關鍵字：

失戀白酒周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面