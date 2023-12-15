陪失戀姐妹借酒澆愁！她「喝茫暴斃」父母喊告　3閨蜜下場超慘

▲陪失戀閨蜜借酒澆愁，沒想到對方不幸猝逝，3名友人通通判賠。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

陪閨蜜借酒澆愁出事了！大陸江西省南昌市一名妙齡女因失戀，找來3名閨蜜陪她借酒澆愁，沒想到女子灌下一斤（約500毫升）的白酒後，突失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，死者父母難忍悲憤情緒，將女兒的友人通通告上法院，判決結果3人竟要賠償。

綜合陸媒報導，事發於5月21日傍晚，當時死者因情傷心情低落，於是相約3名閨蜜喝酒訴苦，死者想藉著酒精麻痺自己，一口氣灌下一斤的白酒後隨即醉倒，直至凌晨5時許友人才驚覺，女子已經失去呼吸心跳，緊急將人送醫搶救，不幸仍回天乏術，死亡原因為酒精中毒引起的心臟衰竭。

女子父母得知噩耗後一時難以接受，認為朋友們非但不加以勸阻，反而放任她喝到爛醉，應該對女兒的猝逝負起責任，紛紛將3人告上法院。經南昌市高新區人民法院審理，飲酒過程中如若有人處於醉酒的危險狀態，其他共同飲酒人應勸酒及注意其安全，認為死者的3名閨蜜「未盡合理救助義務」，依過失程度輕重，分別判賠2萬至5萬元人民幣（約新台幣8.7萬至21.9萬元）。

消息曝光後，引起網友質疑判決不公，「這也行啊，太冤了吧」、「勸了不聽怎麼辦呢，想喝酒的人怎麼勸得住。為了證明自己勸了下次勸的時候還得開錄音」、「勸喝容易，勸別喝不知道有多難」、「成年人應該自己預知大量飲酒可能引發的後果」、「這種『見者有份』的判決不夠公平」、「拒絕酒局，規避風險啊」、「以後喝酒前先簽免責協議。」

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