參加親子拔河！她下秒右手腕「被絞斷」...沒人發現繼續拔

▲一名媽媽參加親子拔河比賽右手慘脫臼。（示意圖／達志）

文／CTWANT

大陸寧波一位媽媽參加小孩學校的親子拔河比賽，為了更好使力，她就把麻繩綁在右手手腕。怎料，比賽開始後對面一用力，該名媽媽的手腕就被緊緊的纏住，痛得她大聲呼救卻因現場嘈雜無人發現，等比賽結束後才被送至醫院，被診斷腕關節骨折脫臼，所幸治療後已康復。

綜合陸媒報導，該名媽媽日前參加小孩學校舉辦的親子拔河比賽，為了比賽期間好出力，就決定將麻繩綁在右手手腕。怎知比賽開始後，對方一出力她的手腕就被絞住，劇痛下的媽媽大聲呼救卻因現場吵雜無人發現，直到比賽結束後她痛得癱倒在地。

事後該名媽媽被救護車送到寧波市第二醫院時，腕關節已完全骨折脫位，被診斷為腕部離斷傷。顯微修復外科副主任郭宗慧表示，「剛看到這位患者時，她的右手十分腫脹，手腕嚴重變形，被繩勒過的皮膚已壞死，整個手掌因缺血呈現青紫色」。

▲X光片顥示，該名媽媽的右手手腕嚴重變形。（圖／翻攝自澎湃新聞）

腕關節受暴力絞壓，兩條動脈血管已斷，且有長段血管損傷，靜脈血管出現長段栓塞，手腕關節已完全骨折脫位，有近1公分寬的環形皮膚被擠壓壞死。醫生警告，要保住手掌，就必須盡快恢復手掌的血液流通。但是該名媽媽到醫院時已過3小時，手掌的毛細血管中已形成血栓，耽誤時間越久，手掌因缺血而壞死的可能性越大，醫院立即為她開通綠色通道，緊急開展手術。

所幸急救後該名媽媽已無大礙，後續只需拆除手部鋼針，繼續進行手部復健，但右手後續失利仍會受到一定影響。郭宗慧提醒，拔河時不要將繩子綁在手腕、手臂、腰等身體部分，「受力的繩子威力不亞於剪刀，絞傷甚至比銳器割傷更嚴重」。

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