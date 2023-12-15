帶兒赴前夫靈堂討遺產！她怒娘家不挺「別太過份」　網狂罵：貪婪

▲女網友抱怨分到太少前夫的遺產，不解娘家為何不挺。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

家家有本難唸經。一名女子抱怨，結婚時婆家只拿了36萬聘金，也不幫他們付房子頭期款，所以她生小孩後就要求跟她姓。近日前夫過世時她被告知小孩只能拿到少量遺產，且娘家也勸她不要貪心，而她則認為非常不公平，要準備打官司，不過她卻遭到網友罵聲連連。

原PO在「匿名公社」發文，表示第一段婚姻時婆家只給36萬聘金，也不幫他們付頭期款，「連想去月子中心也要我自己想辦法，所以在生完小孩後我就要求小孩跟我姓。」

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不過，她之後卻常因為孩子姓氏及帶小孩回公婆家的問題跟前夫吵架，「什麼都不願意付出就想看孫子，世界上沒這麼便宜的事情，後來我們都吵煩了，在孩子3歲時決定離婚。」

這次則是因為前夫因病過世，而原PO認為孩子也是前夫的，所以才免強帶小孩去見前夫最後一面。「結果在靈堂前被前夫現任太太告知，我兒子只能拿前夫的少量現金遺產，因為兒子是跟我姓，而且創業的錢幾乎都是她婚後拿出來的。」

對此，原PO感到非常不公平，「同樣都是前夫的孩子，為什麼她兒子可以拿比較多，我兒子只能分到少量現金？」因此原PO最近準備打官司，「為了孩子該爭取的一定要爭取，但我媽卻要我有拿就好不要太過份，這是當媽當外婆的該說的話嗎？」對於娘家從頭到尾沒有提供協助，原PO認為媽媽沒有資格指責她。

文章曝光後，網友紛紛留言指責原PO「你的小孩應該是被你當成商品吧」、「你真的有拿就好了，又沒聯絡 ，小孩三歲就離婚，你還爭什麼！！」、「笑死，妳憑什麼分遺產啊，現任也說是她拿的錢創業，妳幫忙到什麼」、「應避讓，少丟臉 」、「以後妳兒子娶老婆妳準備給多少聘金？房子頭期？月子中心全包？遺產全給嗎？」

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