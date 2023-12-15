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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何勝豐鐵了心不回國民黨　侯友宜：有信心讓人民有希望

▲▼ 侯友宜到雲林車掃，張麗善陪同一小時 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜到雲林車掃，張麗善陪同。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／雲林報導

南投縣議長何勝豐今年5月因反對國民黨提名侯友宜參選總統，退出國民黨，並表態力挺郭台銘參選總統。昨日媒體問何，未來是否會再回國民黨，他表示「我不可能再回國民黨，就算穩贏也不回去」。對此，國民黨總統參選人侯友宜回應，最近看到國民黨的立委選情越來越熱、支持者越來越踴躍，大家都有信心，國民黨有恢復人民希望的力量。

國民黨主席朱立倫14日到南投，南投縣議會副議長潘一全表態力挺「侯康配」，也喊話議長何勝豐「快歸隊」；對此何勝豐晚間表示，他已經退黨，竹山出身的國民黨南投二選區立委參選人游顥他會力挺，但「我不可能再回國民黨，就算穩贏也不回去」。

對於何勝豐言論，侯友宜表示，他出來選舉到現在他都是要團結所有要政黨輪替的好朋友，這是他一向的態度、到現在永遠不變。這段時間，在全台灣在跑的過程當中，看到國民黨的立委選情越來越熱、支持者越來越踴躍，大家都有信心，國民黨的立委能夠解決人民現在面臨的痛苦，以及期待政黨輪替有恢復人民希望的力量。

侯友宜說，他相信國民黨立委一定會過半，大家一定跟人民站在一起，一起拚，盼立委都可以為人民多做更多事情。
 

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