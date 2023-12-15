菲總參謀長登仁愛礁「坐灘」軍艦　陸國防部：菲蓄意挑釁炒作

▲中菲在南海對峙不斷。（圖／Philippine Coast Guard）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部15日發新聞稿指控，菲律賓近日派遣船隻沖闖南沙群島仁愛礁海域，菲武裝部隊總參謀長等甚至登上了仁愛礁上「坐灘」的馬德雷山號軍艦。國防部怒斥，菲方蓄意挑釁、蓄謀炒作，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神，嚴重破壞南海和平穩定。個別域外國家慫恿挑唆、煽風拱火、居心不良。

據大陸國防部官方微信「國防部發布」15日一早發出新聞稿，以答記者問的方式回應。

記者詢問，據報導，近日菲律賓派遣船隻沖闖中國南沙群島仁愛礁海域，菲武裝部隊總參謀長等登上仁愛礁非法「坐灘」軍艦並炒作，同時美方呼籲中國停止有關攔阻行動。請問對此有何評論？

新聞發言人張曉剛表示，12月10日，菲方不顧中方一再勸阻和警告，執意派出船隻擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資。

他怒斥，期間，菲方船隻故意「碰瓷」，以危險方式衝撞中國海警船導致刮蹭，菲軍方一些人員還混上非法「坐灘」軍艦並炒作，中國海警依法採取必要措施予以規制，現場處置專業、克制、合理、合法。中國軍隊已就此向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。

張曉剛强調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方蓄意挑釁、蓄謀炒作，嚴重違背《南海各方行為宣言》精神，嚴重破壞南海和平穩定。個別域外國家慫恿挑唆、煽風拱火、居心不良。

他直言，敦促有關國家立即停止侵權挑釁，避免事態進一步升級惡化。中方將繼續採取必要措施，堅決維護領土主權和海洋權益。