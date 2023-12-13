歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

▲新竹縣政府與馬尼拉經濟文化辦事處合辦菲律賓耶誕節活動「2023 PASKONG PINOY」。（圖／翻攝自新竹縣政府，下同）

記者郭玗潔／新竹報導

耶誕節即將來臨，為了讓縣內的菲律賓新住民及移工等族群一同歡慶耶誕節，新竹縣政府與馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)近日(10日)攜手合辦菲律賓耶誕節活動「2023 PASKONG PINOY」，讓無法返回鄉過節的菲律賓籍朋友們，也能在台灣體驗到溫馨、充滿家鄉味的傳統耶誕節慶。

縣府新聞處長魏文元代表縣長楊文科出席致詞，歡迎菲律賓的朋友來新竹縣一同歡慶耶誕節，她表示，新竹縣是半導體的重鎮，更是多元文化相互尊重包容的城市，也是聞名的好客竹縣，有數萬名的菲律賓學生、移工、家庭住在新竹，感謝所有菲律賓人對於臺灣經濟、產業、家庭的努力與奉獻。

魏文元說，耶誕節是個與家人朋友分享歡樂與愛的節日，縣府與馬尼拉經濟文化辦事處共同主辦2023 PASKONG PINOY活動，展現對在台菲律賓民眾的愛護與支持，因為在台灣我們都是一家人，希望大家能夠感受到家鄉過節的歡樂氣氛與溫暖。

MECO主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）表示，感謝新竹縣政府的支持，並對在台菲律賓民眾表達最熱烈的問候，邀請大家一同歡慶PASKONG PINOY(菲律賓聖誕節)，雖然菲律賓移民們身在異鄉，希望透過這歡樂的節慶凝聚大家，延續菲律賓的傳統及精神，連結在台的菲律賓民眾一起度過溫暖快樂的耶誕節慶。

縣府勞工處表示，據勞動部勞動統計查詢網，今年9月底新竹縣外籍移工總數約為3萬600人，其中菲律賓移工人數約1萬4425人，包括產業移工1萬3812人和社福移工613人，占新竹縣移工總人數47％，為新竹縣內最大移工國家。

MECO每年12月都會在台舉辦菲律賓耶誕節活動，是MECO為菲律賓移民舉辦最重要的年度活動，為了展現縣府對新住民、移工等族群的重視，也促進他們對於新竹縣產生認同感，特別支持這項年度重大活動，協助活動場地租借及經費等事宜。