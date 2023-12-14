前參謀總長劉和謙一級上將今病逝　享耆壽97歲

▲劉和謙一級上將（右2）。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）

記者蘇晏男／台北報導

總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙一級上將今（14日）凌晨病逝，享耆壽97歲。由於一級上將沒有服役年限，劉和謙仍屬現役軍人，據了解，國防部將協助家屬處理後事。

另外，劉和謙曾在1995年獲時任總統李登輝親頒青天白日勳章，根據「國軍示範公墓與忠靈殿及忠靈塔葬厝作業程序」，劉具備安厝在忠靈殿特勳及上將區的資格。

劉和謙1926年8月28日出生在中國安徽合肥，畢業於海軍官校36年班，1949年時曾參與上海戰役。劉和謙1969年自美國海軍大學畢業後，任海軍指揮參謀大學總教官，至1983年升任海軍總司令前，曾當過海軍勤務艦隊艦隊長、國防部計畫參謀次長室次長、海軍艦隊司令部司令、海軍總司令部副總司令等。劉和謙在海軍總司令任內，致力規劃荷蘭劍龍級潛艦購案。

1991年11月20日，劉和謙接任參謀總長，並晉升海軍一級上將，於1995年6月卸任，並獲頒青天白日勳章。授勳證書寫道，「參謀總長海軍一級上將劉和謙，堅毅忠勤，才猷卓越。贊襄大計，奧略宏遠。積極統籌規畫，充實國防戰備；建制培才，伐謀創機，勳勞卓著，功在國家，特授予青天白白勳章，用彰榮典」。