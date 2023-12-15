美國會通過27兆國防授權法案　國防部感謝：可提升國軍聯合作戰能力

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院美東時間14日通過總額達8863億美元（約27兆新台幣）的「2024財政年度國防授權法案」，法案授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫。國防部今（15日）表示，此法案可提升國軍整體訓練效益及聯合作戰能力，並透過既有交流深化網安合作，堅實我國防衛韌性，充分展現美國國會對促進雙方合作的支持；針對美國國會以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力的友我法案、展現支持，國防部表達誠摯感謝。

國防部15日發布新聞稿，指繼美參議院日前通過2024財政年度國防授權法案，美眾議院再於美東時間12月14日通過表決，法案後續將待美國總統拜登簽署後生效。

國防部指出，法案中包含美國國會監督行政部門，落實《強化台灣韌性法》情形、協助台灣制定全面培訓與制度化能力計畫、擴大雙方軍事網路安全合作及軍事互通等友我條文，可提升國軍整體訓練效益及聯合作戰能力，並透過既有交流深化網安合作，堅實我國防衛韌性，充分展現美國國會對促進雙方合作的支持。

針對美國國會以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力的友我法案、展現支持，國防部表達誠摯感謝，將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，務實建軍戰訓整備等各項工作，確保台海與印太區域的和平穩定。