南韓食用狗肉太震撼！韓總統夫人推「禁食狗肉」：盼國會儘速修法

▲南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓長年以來保有「食用狗肉」的傳統，包括在夏季三伏食用狗肉補身湯。不過近年，隨著飼養貓狗的人數突破千萬，也使民眾逐漸重視犬隻的生命權。南韓總統夫人金建希先前曾被英王后卡蜜拉問及相關議題，此次出訪荷蘭時在一場座談會上強調，廢除食用狗肉的傳統是總統尹錫悅的承諾，未來將儘速推動立法。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、總統夫人金建希展開荷蘭5天3夜國是訪問行程，主要聚焦在南韓和荷蘭在半導體產業上的結盟，力求穩定半導體產業供應鏈。當地時間13日，金建希前往位於首都阿姆斯特丹的動物保護基金會，在現場向當地動保人士承諾，南韓將會儘速推動相關立法，終止時用狗肉的風氣。

金建希表示，「隨著將寵物視為家人的社會風氣逐漸擴散，盼我國（南韓）能不分朝野，儘速在國會通過禁止食用狗肉的相關特別法。而禁止食用狗肉，也是總統尹錫悅所做出的承諾。我聽聞，荷蘭政府制定強而有力的動保政策，打造出沒有流浪狗存在的國家。荷蘭超過百年來的努力，致力打造『動物福祉先進國』，這也是韓國能參考的案例。」

金建希透露，她從以前就積極參與動物保護相關活動，甚至還因此領養了幾隻流浪狗、流浪貓。來自荷蘭的動物警察在座談會上強調，虐待動物的犯罪行為有可能會讓受害對象延伸至人類；金建希對此表示，「動物也和人類一樣擁有感情，因此針對寵物犬的殘忍虐待行為，會威脅動物和人類的尊嚴。」

座談會結束後，金建希還參訪了動物保護基金會的診間、臨時收容所等，見到了遭到飼主或非法繁殖業者虐待而受傷的犬隻。

根據韓媒《NoCut News》，就連英國卡蜜拉王后也知道南韓國內存在著食用狗肉的動保議題。

尹錫悅夫婦11月底出訪英國，當兩人出席由查爾斯三世所主持的午宴時，卡蜜拉王后便當著金建希的面提到，「我有家人曾去韓國旅遊的時候想吃肉，當他走進販賣（狗肉）補身湯的餐廳時，內心受到極大衝擊」；對此，金建希則坦承，南韓境內確實仍存在著食用狗肉的文化，因此國內正致力推動立法禁止。

另外，儘管南韓執政黨國民力量曾一度在國會推動「禁止食用狗肉」相關立法，而最大在野黨共同民主黨也罕見呼應立法，但國內民意調查卻對此抱持負面看法，而該法的在金建希的積極倡導下，也使該法被譏為「金建希法」。