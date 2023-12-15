抓姦神器逮到「兒子車震女辣師」　媽媽貼窗目睹崩潰報警

▲一名母親用「抓姦神器」揪出兒子大談師生戀。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州發生離譜事件，一名母親使用被譽為「抓姦神器」的定位app「Life 360」，竟逮到18歲兒子與同校女老師激情車震，她衝到現場親眼目睹後，嚇得崩潰報警。

紐約郵報等外媒報導，這位母親聽說兒子陷入一段不正當關係後，偷偷在孩子手機安裝定位app。有一天，她發現兒子沒有參加例行的橄欖球訓練，反而在公園裡打轉，立刻起了疑心，並且驅車前往現場，果然目擊幽會場面。

原來，少年正與26歲女老師加布里埃拉（Gabriela Cartaya-Neufeld），在女方車上激情親熱。媽媽靠近確認後，立刻拍下汽車外觀及車牌號碼，並且報警處理，讓女老師當場被捕。

▲加布里埃拉與學生發生性關係被捕。（圖／翻攝梅克倫堡郡監獄）



檢警指出，自從今年10月18日以來，加布里埃拉與少年做愛5至100次，地點包括兩人住家與她的汽車上。根據北卡州法律，老師與學生發生性關係是非法的，除非老師「合法地與學生結婚」。

加布里埃拉2020年起任職於南梅克倫堡高中（South Mecklenburg High School），負責教授科學。早在案情曝光前，她與少年過從甚密的消息就在校園裡傳開，2人還因此接受校方高層約談。

如今，加布里埃拉被指控「老師與學生發生性活動」的5項重罪，先前拘留在梅克倫堡郡（Mecklenburg）監獄，但目前已獲保釋。

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