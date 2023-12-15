侯友宜承諾：明年若當選立即開辦「侯康貸」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜14日前往高雄旗山天后宮參拜，被問到「青年侯康貸，購屋免頭款」及「6到12歲國家顧」兩項政見時，他直言，若當上總統，會在當選後至5月20日交接之前，將這兩項政策列為優先處理項目，並用最快速度開辦。

▲侯友宜推出「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，引發各界討論 。（資料照／記者許靖騏攝）

侯友宜8日公布「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，主張青年購屋最高可1500萬全額貸，還有利率補貼優惠，引發各界討論。近期侯友宜一連兩天在高雄展開車隊掃街造勢活動，14日上午前往旗山天后宮參拜時，被問到「青年侯康貸，購屋免頭款」及「6到12歲國家顧」兩項政見，他表示，明年當選後，至5月20日交接之前，他會將這兩項政策列為優先處理項目，當選後就用最快速度開辦。

▲「新青安」與「侯康貸」的比較圖。（圖／侯友宜競辦提供）

行政院發言人林子倫14日表示，侯友宜及其陣營對於現行青安貸款有許多不實的理解與批評，財政部上周已對外澄清說明，而且房屋購買對青年族群來說可能是一輩子最大的支出，相關政策必須做周全考慮，而非亂開支票，「若因購屋產生生活中不可承受之重，恐將適得其反讓青年背負更大的壓力與風險」。

不過，也有學者對此提出不同意見。政大地政系教授孫振義分析，「侯康全額貸」的推出，就是政府挺信用良好、收入穩定、有風險控管概念青年的態度，讓白手起家、自己存頭款的青年得以免頭款全額貸購屋成家，達到安居樂業理想的重要一哩路。