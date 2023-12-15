　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜承諾：明年若當選立即開辦「侯康貸」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜14日前往高雄旗山天后宮參拜，被問到「青年侯康貸，購屋免頭款」及「6到12歲國家顧」兩項政見時，他直言，若當上總統，會在當選後至5月20日交接之前，將這兩項政策列為優先處理項目，並用最快速度開辦。

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜推出「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，引發各界討論 。（資料照／記者許靖騏攝）

侯友宜8日公布「青年侯康貸，購屋免頭款」政見，主張青年購屋最高可1500萬全額貸，還有利率補貼優惠，引發各界討論。近期侯友宜一連兩天在高雄展開車隊掃街造勢活動，14日上午前往旗山天后宮參拜時，被問到「青年侯康貸，購屋免頭款」及「6到12歲國家顧」兩項政見，他表示，明年當選後，至5月20日交接之前，他會將這兩項政策列為優先處理項目，當選後就用最快速度開辦。

▲▼「新青安」與「侯康貸」比較圖。（圖／侯友宜競辦提供）

▲「新青安」與「侯康貸」的比較圖。（圖／侯友宜競辦提供）

行政院發言人林子倫14日表示，侯友宜及其陣營對於現行青安貸款有許多不實的理解與批評，財政部上周已對外澄清說明，而且房屋購買對青年族群來說可能是一輩子最大的支出，相關政策必須做周全考慮，而非亂開支票，「若因購屋產生生活中不可承受之重，恐將適得其反讓青年背負更大的壓力與風險」。

不過，也有學者對此提出不同意見。政大地政系教授孫振義分析，「侯康全額貸」的推出，就是政府挺信用良好、收入穩定、有風險控管概念青年的態度，讓白手起家、自己存頭款的青年得以免頭款全額貸購屋成家，達到安居樂業理想的重要一哩路。

ET快訊
快訊／大谷翔平正式穿上道奇17號球衣　記者會媒體逾300人
快訊／華陶窯窯主陳文輝病逝
柯文哲：新竹台積電占台灣耗電量5%　查核中心闢謠
林心如同框「霍建華前女友」　重提20年前內褲情
綠營新北大將余天傳退出輔選　黃揚明：與不分區有關
把握今天！明「極地大陸氣團」襲北台濕冷10℃　下週可能有寒流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力推趙少康去「1名校」演講！　沈富雄：非常有效

侯友宜承諾：明年若當選立即開辦「侯康貸」

綠營新北大將余天傳退出輔選　黃揚明：與不分區有關

柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

幕後／賴清德秘籌辯論小組　納蔡英文核心幕僚學know-how

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

楊丞琳失言風波首現身

台灣妹遊南法第2天就被搶！　損失3萬+5信用卡：非常挫折

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！　肝連妹近拍5秒片超兇：太激動

力推趙少康去「1名校」演講！　沈富雄：非常有效

侯友宜承諾：明年若當選立即開辦「侯康貸」

綠營新北大將余天傳退出輔選　黃揚明：與不分區有關

柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

幕後／賴清德秘籌辯論小組　納蔡英文核心幕僚學know-how

快訊／大谷記者會3.6萬人搶看　首披「17號道奇戰袍」亮相

快訊／大谷翔平正式穿上道奇17號球衣　記者會媒體逾300人

日型男攝影師「台灣租屋遇詐騙」！16萬日幣飛了　已向警方備案

戰爭目的沒變！　普丁：俄羅斯「實現軍事目標」烏克蘭才有和平

美式只要18元！全台通路「超省優惠」一次看　牙膏、洗髮精買1送1

匈牙利棄權　歐盟決定「啟動烏克蘭入盟談判」

力推趙少康去「1名校」演講！　沈富雄：非常有效

高盛預測：明年3月起開始降息　全年降5次

CASETiFY新光南西店12／15開幕！限時8折優惠、周湯豪聯名禮盒搶先開賣

貨櫃船公司施展「七傷拳」　抽船約四成實現歐美線漲價

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

選戰觀察／車掃撤下防彈玻璃、拉近民眾距離　侯友宜力求翻轉高雄　

侯友宜高雄獻唱《堅持》！嗨到跳下台

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

司機怒檢舉魔人抗議「記點罰款」惡法

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

更多熱門

相關新聞

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

2024年選舉倒數，國民黨近來開始質疑民進黨政府的外交成果，批評開放萊豬仍無法加入由美國主導的印太經濟架構（IPEF）。對此，卸下駐美代表身份後回台參選的民進黨副總統候選人蕭美琴，14日在接受專訪時說，美國不是不願意和台灣深化關係，也希望擴大IPEF參與國家，「但不是每個國家都能面對中國壓力」，因此美國量身定做台美21世紀貿易倡議，進度也有超前。

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

關鍵字：

2024總統2024侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

台南年輕人不愛透天？在地人笑：都快露天了

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

王晶愛女解約「改當上班族」！淡出4個月：發展新工作

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面