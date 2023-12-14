擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴返國參選後，國籍問題一直受到在野黨抨擊。蕭在14日接受媒體人專訪時說，有人拿她擁有美國的「社會安全碼」來攻擊她，「那是一個終身的，年輕的時候曾經在美國工作過就會有個編號，所以這個沒有什麼，外國人也有、很多留學生去美國念書或工作，這個跟國籍是兩回事」。

蕭美琴在接受專訪時表示，「我在美國有社會安全碼」，但其實那是一個終身的，因為年輕的時候曾經在美國工作過就會有個編號，那沒有什麼，外國人有、很多留學生去美國念書 工作其實也有，「所以這個跟國籍是兩回事」。

「我的國籍在2002年就放棄了。」蕭美琴說，當時被剪掉的護照、還有放棄證明，其實過去都是被檢驗過的。至於國民黨拿書裡的自述用詞來質疑，蕭說，當時有很多的情緒在裡面，可能會讓大家有一點混淆，「但是我就是在戶籍跟國籍，還有一個Category（類別），叫做無戶籍國民，這個可能很多台灣人比較不熟悉，它的這個在台灣的權利義務，甚至是入境、工作的權責，都跟一般的國民是不太一樣」。

蕭美琴強調，外界可能會產生一些錯亂、不清楚的地方，但就法律面來講，大家需要關心的就是2件事，「第1，我有沒有放棄過中華民國國籍?那答案很清楚就是沒有；第2，法律面的問題就是，我有沒有放棄美國籍？那這答案也很清楚，我已經放棄了」。