　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年選舉倒數，國民黨近來開始質疑民進黨政府的外交成果，批評開放萊豬仍無法加入由美國主導的印太經濟架構（IPEF）。對此，卸下駐美代表身份後回台參選的民進黨副總統候選人蕭美琴，14日在接受專訪時說，美國不是不願意和台灣深化關係，也希望擴大IPEF參與國家，「但不是每個國家都能面對中國壓力」，因此美國量身定做台美21世紀貿易倡議，進度也有超前。

蕭美琴表示，美國在貿易政策上面有一些不同的看法，所以多年前退出CPTPP後，但其他世界各國還是期待跟美國強化貿易關係，因此就催生出IPEF。她說，台灣當然也很想參與，但在參與的過程也不是沒有遭遇挫折，「我覺得在野黨就覺得，我們（執政黨）有挫折就見獵心喜，但是事實上挫折是我們每天都在面臨的，也就是中國的打壓」。

蕭美琴說，不是美國不願意跟台灣深化關係，美方也希望IPEF盡量擴大，能夠納入更多的國家，「但不是每個國家都有抗壓能力，能面對來自中國的壓力」，甚至有些國家還會比較謹慎，不想要介入美中之間的角力以及台灣議題上的競爭關係。

「美國也知道這一點，為了讓更多國家更Comfortable的來參與，就幫我們量身訂做21世紀貿易倡議。」蕭美琴指出，美國的USTR也提到，台灣非常重要，所以量身訂做了一個貿易協定，相較IPEF裡面各種各樣的國家，有小島斐濟、也有像日本那種比較大的經濟體，各式談判還需要一點時間，但台美21世紀貿易倡議已經簽了首批協定，代表美國還是相當重視台灣，中間當然會有挫折，但台灣人的性格是，碰到挫折仍會繼續努力。

ET快訊
男友變態調教！她在家性侵寵物犬遭捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

幕後／賴清德秘籌辯論小組　納蔡英文核心幕僚學know-how

趙少康批對台商不聞不問　民進黨：一出事就拿台商擋箭

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

楊丞琳失言風波首現身

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！　肝連妹近拍5秒片超兇：太激動

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

台灣妹遊南法第2天就被搶！　損失3萬+5信用卡：非常挫折

柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

幕後／賴清德秘籌辯論小組　納蔡英文核心幕僚學know-how

趙少康批對台商不聞不問　民進黨：一出事就拿台商擋箭

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

美哉漢服，非遺點翠　在滬台灣姐妹共賞文化盛宴

喜歡窺探另一半隱私的3大星座！Top 1沒安全感　查勤、偷看手機都是基本

男買彩券「養號3年」　一注獨得6.3億頭獎

柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

光頭男運858公斤K毒　20幹員「國道攔車」拖人！5秒壓制影片曝

三度回鄉力挺屏東徐富癸　蘇貞昌開砲蘇孟淳：去立法院介紹爸爸是誰？

北京地鐵「車廂斷2截」內部影片曝光　傷者：聽到巨響大家集體摔倒

趙慶燁、盧泳佑／全球利率美國說了算　決定利率標準何在

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

政治熱門新聞

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

選戰觀察／車掃撤下防彈玻璃、拉近民眾距離　侯友宜力求翻轉高雄　

侯友宜高雄獻唱《堅持》！嗨到跳下台

蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

韓國瑜被綠營猛攻　郭正亮點名：游錫堃當立法院長才是笑話

司機怒檢舉魔人抗議「記點罰款」惡法

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

幕後／賴清德秘籌辯論小組備戰

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」

蕭美琴遭控密會「戰爭白手套」　許淑華：抹黑國際友人對台灣的善意

更多熱門

相關新聞

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

民進黨副總統候選人蕭美琴返國參選後，國籍問題一直受到在野黨抨擊。蕭在14日接受媒體人專訪時說，有人拿她擁有美國的「社會安全碼」來攻擊她，「那是一個終身的，年輕的時候曾經在美國工作過就會有個編號，所以這個沒有什麼，外國人也有、很多留學生去美國念書或工作，這個跟國籍是兩回事」。

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

趙少康陪同涂權吉楊梅市大掃街　肯定「戰鬥藍」勇於挑戰

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

民進黨：趙少康一出事就拿台商擋箭

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

藍綠選前之夜板橋強碰！　造勢點步行18分鐘就到

關鍵字：

蕭美琴民進黨2024賴清德2024總統

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

台南年輕人不愛透天？在地人笑：都快露天了

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

交往10年沒愛愛過！妹子開口也被拒

ØZI「愛的視角」罕放閃辣模女友！　網：甜到長螞蟻

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

「最美檢察官」公開真實性向！　

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面