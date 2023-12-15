IPEF卡關　蕭美琴：不是每個國家都能面對中國壓力

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉倒數，國民黨近來開始質疑民進黨政府的外交成果，批評開放萊豬仍無法加入由美國主導的印太經濟架構（IPEF）。對此，卸下駐美代表身份後回台參選的民進黨副總統候選人蕭美琴，14日在接受專訪時說，美國不是不願意和台灣深化關係，也希望擴大IPEF參與國家，「但不是每個國家都能面對中國壓力」，因此美國量身定做台美21世紀貿易倡議，進度也有超前。

蕭美琴表示，美國在貿易政策上面有一些不同的看法，所以多年前退出CPTPP後，但其他世界各國還是期待跟美國強化貿易關係，因此就催生出IPEF。她說，台灣當然也很想參與，但在參與的過程也不是沒有遭遇挫折，「我覺得在野黨就覺得，我們（執政黨）有挫折就見獵心喜，但是事實上挫折是我們每天都在面臨的，也就是中國的打壓」。

蕭美琴說，不是美國不願意跟台灣深化關係，美方也希望IPEF盡量擴大，能夠納入更多的國家，「但不是每個國家都有抗壓能力，能面對來自中國的壓力」，甚至有些國家還會比較謹慎，不想要介入美中之間的角力以及台灣議題上的競爭關係。

「美國也知道這一點，為了讓更多國家更Comfortable的來參與，就幫我們量身訂做21世紀貿易倡議。」蕭美琴指出，美國的USTR也提到，台灣非常重要，所以量身訂做了一個貿易協定，相較IPEF裡面各種各樣的國家，有小島斐濟、也有像日本那種比較大的經濟體，各式談判還需要一點時間，但台美21世紀貿易倡議已經簽了首批協定，代表美國還是相當重視台灣，中間當然會有挫折，但台灣人的性格是，碰到挫折仍會繼續努力。