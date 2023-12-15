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大陸 大陸焦點 特派現場

男買彩券「養號3年」　一注獨得6.3億頭獎

廣州一名男子養號3年，終於一注獨得最大獎約新台幣6.3億。（圖／翻攝自微博）

▲廣州一名男子養號3年，終於一注獨得最大獎約新台幣6.3億。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國廣州一間彩券行12日開出人民幣1.44億（約新台幣6.3億）大獎，創下該市一注獨得最高紀錄。不過最讓外界驚訝的，是得獎者「養號3年」結果真的幸運中獎。

綜合陸媒報導，開出首獎的投注站老闆表示，中獎人是店裡的常客，且對方3年來一直堅持買相同號碼，他還拿出中獎人過去未得獎的彩券，可見中獎人每次都在22倍投注的2注單式票，下注05、07、09、15、23、30共6個號碼。

消息曝光後，大陸網友紛紛驚嘆「反正我是信了」、「堅守就是勝利，運氣也靠堅守，皇天不負苦心人」。也有人嘲諷，「年底了果然開始密集出現了，大家保持信心，哈哈」、「舊彩券都是幾天前的，哪來的3年」、「年底了，只剩我沒突擊中大獎」？

此外，這名廣州得獎人不是大陸最近唯一的「破億獎金一注獨得」得主，江西一位民眾2日中了2.2億（約新台幣9.7億）頭獎，且還因為大獎觸發「風險控制」，成為中國彩券史上第一個「中破億獎金不用繳稅」的彩迷。

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