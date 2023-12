主管送刮刮樂當聖誕禮物　同事手氣太旺「連續中獎」平分156萬元

▲主管送的刮刮樂中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州一群同事收到主管送刮刮樂彩券當聖誕禮物,結果其中一張彩券中得小獎,他們開心把獎金拿去繼續買,結果手氣超好,每買必中且獎金金額愈來愈高,最後贏得美元5萬元大獎(約台幣156萬元)。

在肯塔基州鮑靈格林(Bowling Green)當地醫療健康中心擔任主管職的希拉(Sheila Colter),原本已經購買了其他物品給員工做為聖誕禮物,然而物流出問題,使得禮物無法及時送達,所以她臨時改買刮刮樂彩券送給員工。

