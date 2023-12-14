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主管送刮刮樂當聖誕禮物　同事手氣太旺「連續中獎」平分156萬元

▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲主管送的刮刮樂中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一群同事收到主管送刮刮樂彩券當聖誕禮物，結果其中一張彩券中得小獎，他們開心把獎金拿去繼續買，結果手氣超好，每買必中且獎金金額愈來愈高，最後贏得美元5萬元大獎（約台幣156萬元）。

在肯塔基州鮑靈格林(Bowling Green)當地醫療健康中心擔任主管職的希拉(Sheila Colter)，原本已經購買了其他物品給員工做為聖誕禮物，然而物流出問題，使得禮物無法及時送達，所以她臨時改買刮刮樂彩券送給員工。

希拉表示，她原本花費美元30元（約台幣938元）買了售價比較便宜的刮刮樂送給同事，沒想到其中一張意外中獎，贏得美元50元（約台幣1,565元）獎金，所以他們用這筆錢繼續買彩券，結果又中美元100元（約台幣3,129元）。

希拉與同事用贏得的美元100元繼續買刮刮樂，結果刮中第二大獎美元5萬元。希拉日前和其中一名員工一起去彩券公司領獎，扣稅後一共獲得美元35,750元（約台幣111萬元），她表示，這筆錢會和21名同事一起平分，她計畫用自己分到的獎金去血拚。

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