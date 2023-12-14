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「台灣最美風景不是人」！歐洲妹吐心聲：想住在這好幾年

▲▼ 。（圖／）

▲歐洲妹認為，台灣最美的風景不是人，而是美景。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

圖文／CTWANT

有人說，台灣最美的風景是人，但一名來自歐洲的女子表示，她不認同，因為來台唸書期間，她環島走過各縣市，認為最美的是風景，她最常聽到台灣人說「謝謝妳喜歡台灣」，但她覺得不需要道謝，台灣人要為自己感到驕傲。

歐洲妹近日接受《不要鬧工作室》訪問時說，她在家鄉跟台灣總共學了5年中文，她最近來台念書，之前就聽過「台灣最美的風景是人」這句話，但她不認同，因為她來台後曾去環島、爬過不同山岳、走訪各地的國家公園，也去過外島潛水看海龜，覺得「最美麗的就是台灣的美景。」

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歐洲妹表示，她不認同這句話。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

▲歐洲妹表示，她不認同這句話。（圖／翻攝自不要鬧工作室YouTube）

歐洲妹表示，台灣人是她見過最友善的，如果她和朋友迷路，台灣人總是熱心幫忙，甚至有人要幫忙帶路，這奇觀她跟朋友討論過，因為在歐洲很少見。

歐洲妹說，她來台後常聽到很多人說「謝謝妳愛台灣」，但她不懂，為什麼她喜歡台灣，台灣人要跟她說謝謝，她認為台灣好到會讓她想住在這好幾年。而台灣人對政治也很關心，世上大多人對政治都是冷感，「所以不要再謝謝我們愛台灣了，台灣人應該對台灣感到驕傲。」

影片曝光後，網友紛紛留言「這是我聽過外國人對於台灣最中肯的一席話」、「不需要這麼自卑的說謝謝你們喜歡台灣，挺起胸膛迎接世界吧」、「台灣人真的應該為自己感到驕傲」、「我們台灣人樂於助人是因為我們從小被鼓勵行善，施比受有福」。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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