女業務穿「光腿神器」半個月　雙腳嚴重水腫！醫示警：再穿要手術



▲中國最近風行「光腿神器」的塑形彈力褲。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

裸色又能塑造完美腿型的「光腿神器」，近期又在中國大陸熱賣並有商家引進台灣。但有醫師提醒，光腿神器不但無法瘦腿，且穿錯恐引發足部、下肢血管、關節等疾病，就有一名25歲女業務因長期穿光腿神器，導致下肢水腫到無法邁出腳步走路。

據《極目新聞》報導，該名女業務因工作長期久坐及久站，罹患下肢靜脈曲張導致腿部「長滿蚯蚓」般血絲，因此看上號稱兼具保暖、美腿，有彈性又能舒緩靜脈曲張的光腿神器，且這一穿就長達半個月，除了如廁、洗澡與睡覺都腿不離神器。

然而，女業務之後雙腿水腫到無法走路，趕緊就醫並得知「穿錯加重靜脈曲張」驚人真相。醫師解釋，光腿神器外觀雖類似醫療用彈性襪，但沒有能緩解足踝到大腿壓力的「梯度壓力」，加上女業務本身有靜脈曲張、使用緊繃尺寸，導致體液無法正常回流，形成小腿水腫、小腿腫脹痠以及沉重感等症狀，好在病況沒嚴重到必須手術治療。

醫師提醒，由於光腿神器這類緊身褲透氣性較差，需注意清潔及保持乾燥，避免細菌滋生造成皮膚不適，且不能穿過緊，穿著時若感到不適就應脫下，有下肢血管疾病、皮膚過敏、關節肌肉痠痛、婦科疾病，甚至消化不良與肛周問題女性，使用光腿神器前應徵詢醫師建議。

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