氣溫即將陡降！周日最冷探12度　下周還有強冷氣團剩10度

▲今明兩日天氣預測。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日天氣晴朗穩定，白天高溫上看30度，不過明晚開始鋒面通過、周六大陸冷氣團南下，氣溫陡降，北部、東北部周五晚上還有20度，周六晚上剩下14度，周日是最冷的時間，清晨低溫下探12度，下周一短暫回溫，周二下半天開始又有強烈大陸冷氣團開始影響，周三晚上到周四清晨低溫只有10度。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今明兩日天氣穩定，白天高溫26-30度，早晚18-21度，日夜溫差較大，只有東部有零星降雨，其他地區天氣晴朗。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

明晚鋒面接近，北部、東北部有短暫雨，周末兩天冷氣團影響，北部、東部、中南部山區有局部短暫雨，桃園以北、東北部降雨時間比較長，基隆北海岸、東北部山區雨勢明顯，中南部平地也有零星降雨。

周六溫度降幅明顯，跟前一天的溫度差距可達10度以上，周六晚上北部剩下14度，周日是最冷的時段，周日清晨北部12-14度、其他地區14-17度，白天依然較冷，北部15度、花東20度以下、中南部20-22度。

下周一冷氣團減弱，只有基隆北海岸、東部、大台北有局部短暫雨。周二下半天開始強烈大陸冷氣團南下，北部、東部降雨機率又提高，周三晚上到周四清晨最冷，北部10-12度、其他地區11-14度。