台南男捅死老母！發文「我要下地獄了」　親友痛罵：畜生出來面對

記者林東良、戴若涵、閔文昱／台南報導

台南市歸仁區一名50多歲許姓男子，疑似不堪長期照顧臥床老母的壓力，13日清晨6時許持刀將母親殺害，事後逃到歸仁區一處公墓，見警方循線追來，他情緒不穩持刀自戕，送醫包紮後將被帶回警局偵辦。據了解，許男曾在臉書貼文「我要下地獄了」，嚇壞不少親友，至於發文時間是在行兇前或後，仍待進一步釐清。

回顧整起事發經過，許男13日清晨6時10分左右，持刀殺害臥病在床的70多歲母親，接著逃離家中，並傳訊息給家人稱「媽媽不痛了」。警消獲報到場，發現許母胸口有多處穿刺傷，已無呼吸心跳，趕緊將人送往台南市立醫院急救，但人仍因傷勢過重宣告不治。

▲許男疑不堪長期照顧臥床老母的壓力，持刀「猛捅胸口」殺死媽 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方循線發現，許男藏匿於歸仁區一處公墓，隨即前往逮人。許男見到員警追來，情緒激動持刀自戕，上午11時45分遭警方壓制。警方在現場起獲凶刀，並通報救護車到場，將許男送醫包紮，待治療後將把人帶回分局調查。

據了解，許男在13日上午時曾於臉書發文，文中僅有短短一句「我要下地獄了」，令不少親友看了紛紛留言關心「怎麼了」，不過也有親友在得知她竟然將母親殺害後，留言痛罵「畜生，殺死自己的媽媽，出來面對」。目前警方已在調查該篇貼文是在許男行兇前或後發出。

許男姊姊透露，媽媽因中風長期臥床、行動不便，都是由弟弟專責照顧，弟弟平日不喝酒還好，酒後情緒會不穩定，可能是弟弟照顧媽媽壓力太大，才會發生憾事。全案詳細發生原因及經過，目前由歸仁分局警方調查中。