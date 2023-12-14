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國道罕見競逐車禍！瘋狂BMW攔奧迪「先撞再砸」　2年輕男遭送辦

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲廖男駕駛BMW在國道上競逐、推撞奧迪自小客釀禍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、莊智勝／台南報導

國道1號南向324K、台南大灣交流道出口匝道昨(13日)下午3時37分許傳出罕見追逐車禍。警方初步調查，BMW駕駛廖男(22歲)疑似與另名奧迪駕駛張男(23歲)有行車糾紛，雙方竟在國道上展開極速競逐，危險行徑還波及2部自小客及1部貨車。誇張的是，廖男在成功攔下奧迪後，不顧已經造成車禍，還怒氣沖沖持球棒猛砸奧迪擋風玻璃；警方到場後將廖男、張男2人雙雙送辦。

警方調查，這起罕見的國道追逐事故發生在13日下午，當時廖男駕駛BMW與另輛奧迪自小客(張男)發生行車糾紛，雙方遂在國道1號上展開競逐，廖男為了攔下奧迪，竟猛踩油門催動BMW追撞，導致張男座車失控向前推撞，波及2部自小客與另1部貨車，5車在匝道處撞成一團。

在撞擊後，廖男眼見自己釀成車禍仍無動於衷，竟怒氣沖沖持球棒下車尋仇，猛地朝張男奧迪座車的擋風玻璃狂砸，碎片造成廖、張2人當場被割傷濺血。警方獲報到場後，立即將2人逮捕，進一步調查後，赫然發現張男的奧迪座車竟懸掛變造車牌，訊後依偽造特種文書現行犯隨案移請台南地檢署偵辦；而失控追撞、砸車的廖男則依公共危險、妨害自由、傷害罪嫌等3罪現行犯移送台南地檢署偵辦。

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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