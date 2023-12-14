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社會 社會焦點 保障人權

刺青哥跳科目三闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵

記者張君豪／台北報導

台灣日前遭外媒譏諷為「行人地獄」，禮讓行人穿越馬路成為全民共識，交通部更推動修法禮讓行人並加重搶道汽機車駕駛罰則，但10日上午7時許，北市松山區長安東路二段一名刺青男子不僅闖紅燈過馬路，過程還放慢動作邊走邊跳抖音夯舞「科目三」招搖過馬路，期間有駕駛按喇叭示警，刺青男還比中指回嗆，過程遭民眾蒐證錄影PO網；該男雖然違規闖紅燈，但警方受限不能調閱監視器開單，該案無法開罰。

▲北市長安東路復興北路口出現闖紅燈過馬路挑釁車輛的中指哥，警將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市長安東路出現闖紅燈過馬路挑釁車輛的中指哥，警方無法開罰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區松山警方當時回應，經調閱路口監視器，該男行為涉及違反《道路交通理處罰條例》78條規定，可處新台幣5百元罰鍰。男子對整排駕駛比中指行為涉犯公然侮辱罪嫌，可處拘役或9千元以下罰金，但警方尚未接獲民眾提告；知情警私下透露：根據北市警局建置CCTV監視器使用相關規定，監視器畫面不得作為交通違規告發依據，也不能因此擴大調閱釐清違規民眾身分，因此實務上無法恐無法開罰。

▲北市長安東路復興北路口出現闖紅燈過馬路挑釁車輛的中指哥，警將依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

對於該名大跳抖音夯舞的闖紅燈刺青男，網友痛批「佔便宜還賣乖」、「跳得很好，下次別跳了」、「為什麼行人違法駕駛不能檢舉」，也有不少網友諷刺禮讓行人新制反而成為「行人帝王條款」，警方則呼籲：該案例民眾脫序行為純屬個案，用路駕駛行經路口仍需禮讓行人，才能有效降低路口車禍發生。

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