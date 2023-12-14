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快訊／麥當勞宣布喊漲！8主餐全變貴了　最新價格表出爐

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞喊漲。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連漲6年！人氣速食品牌「麥當勞」漲聲再響，12月20日0時起將調整菜單與部分產品價格，其中，主餐單點價格調漲8項，漲幅最高5元，配餐部分最多也貴6元，而點心飲料類中像是麥脆雞腿、台灣鮮榨柳丁汁漲最多達6元，平均調幅約2.4%。

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，自12月20日凌晨0時起調整部分產品價格，其中，針對超值全餐部分一共有8品項調漲，漲幅2至5元，包括6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、BLT安格斯牛肉堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯牛肉堡、凱撒辣脆雞沙拉及義式烤雞沙拉，而中薯經典配餐無調漲，其餘5款配餐漲幅以勁脆配餐漲6元最多。

點心飲料部分平均漲幅1.5%，點心共9品項調升1至5元，像是大薯、地瓜條都變貴1元，OREO冰炫風貴4元，麥脆雞腿漲幅最多達6元；飲料則有6品項調漲1至6元，其中，台灣鮮榨柳丁汁變貴6元最多；至於早餐主餐價格不變，不過在配餐部分皆調漲2元。

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞最新價格表出爐。（圖／業者提供）※點圖放大

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

另，達美樂近日也被消費者發現調漲部分品項，像是黃金海鮮口味大披薩從630元漲至758元，漲幅高達20%，黃金超級豪華也從630元漲至720元，漲幅約14%，業者僅低調證實近來確實有一波價格調動，但並非每項都漲，詳細情形仍待後續說明。

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