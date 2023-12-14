推18歲公民權未跟侯友宜討論　趙少康：該做的事就做不問利弊得失

▲國民黨副總統候選人趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨在政大接受學生提問時，承諾當選後，一年內沒推動18歲公民權跟內閣制就請辭，但民進黨揪出趙曾喊「不讓年輕人投票」，遂批趙騙票。趙少康今（14日）表示，他沒有跟國民黨總統候選人侯友宜討論過18歲公民權，並非共同政見，但他支持；趙也說，該做的事就做，做了就不問利弊得失。

趙少康昨到政大演講，在學生提問階段被問到「18歲公民權」議題，他表示，「支持18歲公民權」、「我一定盡力推動，若上任一年內沒有推動，我就正式宣佈副總統辭職不幹」。但民進黨指出，趙少康2020年說「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？下修到18歲，18歲到20歲都是民進黨的，會投你嗎？」民進黨批趙，為了選票打臉過去自己，什麼支票都能開，「根本就是騙票」。

趙少康14日上午到三峽市場拜票並受訪。媒體詢問，上任一年內沒推18歲公民權跟內閣制就請辭的說法，有跟侯友宜討論過嗎？趙少康說，他跟侯討論過，內閣制是大家同意推動的，比民眾黨總統候選人柯文哲更早推動。

趙少康表示，內閣制對台灣政治比較穩定，不會發生為了選總統兩顆子彈的事情，而像英國、日本也實施內閣，所以他才說就職一年沒推動內閣制就請辭，這是加強學生對他們承諾的信心，「我們一定會推動」。

趙少康說，18歲公民權議題是學生問他贊不贊成，「我贊成」，但不是共同政見，也沒有（跟侯友宜）討論過；他認為18歲公民權跟不在籍投票是民主國家常態，本來也希望兩個可以通過，但去年公投只有18公民權，所以他支持。

媒體追問趙少康，但當時是說「18歲到20歲都是民進黨的，會投你嗎？」趙少康回應，講是這樣講，但他也不認為18到20歲的選民不能夠爭取，該做的事就做，做了就不問利弊得失，「他們來找我，我就說好，一口就支持」。