夜店遭「連開9槍」畫面曝！槍手二度倒車猛撞　見警高舉雙手就範

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東市區今(14日)傳出槍響！警方接獲通報，光明路一處店家今上午遭一名男子連開9槍、駕車衝撞，幸現場無人受傷。男子在開槍逞凶後，還把槍枝放在汽車引擎蓋上，隨後在現場悠哉抽菸，等待警方前來將他逮捕，尋仇恫嚇意味濃厚。

▲男子先朝夜店鐵捲門連開數槍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方初步了解，事發現場為一處夜店，當時男子先單手持槍朝著夜店鐵門連開數槍，隨後倒車衝撞；撞了一次，槍手一邊講電話一邊打開車門走下駕駛座，向後瞥了一眼後又鑽上車，先將車向前開了一小段後點了枝菸，隨後又上駕駛座二度向後衝撞，鐵捲門當場被撞爛。

▼男子先撞了一次後下車查看，又鑽進駕駛座再撞第二次。

男子撞完後走下車，並將槍枝放在引擎蓋上，淡定待在現場抽菸等警方前來。警方到場後立即將男子逮捕，並拉起封鎖線；初步檢視，肇事車輛卡在鐵門處動彈不得，鐵門上留下數個彈孔、地上也有彈殼。

附近民眾透露，起初聽聞聲響還以為是有人在施工，直到見警察上門才驚覺是槍擊案。鄰居指出，該處夜店平時很安靜，也沒有傳出打架糾紛，不解為何會遭人開槍。目前槍手已被警方帶回偵訊，詳細案情動機、槍枝來源尚待釐清。

▼男子事後將槍放在引擎蓋上，淡定待在現場，見警察前來還舉起雙手配合就範。