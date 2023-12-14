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迎龍年！斗六太平老街燈籠12／23啟燈　1.6萬顆綻放夜空

▲斗六市公所將於12月23日在太平老街舉辦啟燈儀式活動，邀請市民朋友一起來逗熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將於12月23日在太平老街舉辦啟燈儀式活動，邀請市民朋友一起來逗熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所為迎接龍年，將舉辦「龍祥獻瑞斗六太平老街」燈籠啟燈，來為燈會系列活動拉開序幕。今年攜手市轄18所國中小學子們彩繪燈籠，共同打造斗六太平老街萬燈閃耀的藝術美景，透過與在地連結的特色繪畫主題更增添創意，今年更串連到行啟紀念館前讓燈會的光環境更適合大小朋友散步雲林溪。

斗六市公所說明，由斗六市各國中小學子手繪的燈籠，日前全數吊掛完成，市公所在12月23日晚上6時30分在太平老街福德宮旁舉辦啟燈儀式活動，活動中有各在地團體精彩才藝表演，熱鬧非凡，還有彩繪燈籠頒獎典禮，邀請市民朋友一起來逗熱鬧、搶先欣賞斗六學子的無限創意。

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▲斗六市公所將於12月23日在太平老街舉辦啟燈儀式活動，邀請市民朋友一起來逗熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，太平老街的燈籠展示除了藉由斗六的孩子們子的才華向外延伸，打造斗六非凡的老街美景。萬盞燈籠懸掛在斗六太平老街及中華路上空，白天是畫作般的裝置藝術，夜晚成了最閃耀的「星空燈海」，一共1萬6000顆燈籠，一眼望去相當震撼，燈海也讓老街充滿熱鬧非凡的過節氣息。

林聖爵說，太平老街每一顆燈籠都是斗六學子們的藝術創作，透過手繪燈籠呈現各式各樣的畫風，更襯托出斗六活力、熱情與藝文之美，斗六市公所希望藉由太平路燈籠裝置藝術展覽活動，在農曆年間帶動斗六市觀光人潮，一路熱到明年展期持續到明年3月31日，即日起開放民眾自由賞燈、拍照。

▲斗六市公所將於12月23日在太平老街舉辦啟燈儀式活動，邀請市民朋友一起來逗熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將於12月23日在太平老街舉辦啟燈儀式活動，邀請市民朋友一起來逗熱鬧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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