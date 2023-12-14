　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」　鎮公所認錯將調整

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮西螺農工前方，11月9日進行2天道路施工，完成後車道標線重劃，由原本的一汽車一機車道，改成在路口40、60公尺前增設槽化線及左轉車道，縮減機車道使外車道成為混合車道。地方民眾指出，如此標線規劃根本是陷阱，因為駕駛可能為避免輾壓槽化線遭罰緊急煞車，恐釀追撞。

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮大同路與興農西路、興農東路之路口，日前於道路施工後填平，民眾發現道路標線不同原本規劃方式，新增了左轉道與道路中槽化線；一名機車騎士行經該處時，不知標線重劃，直接騎上槽化線，嚇得罵髒話「怎麼變這樣」，並將影片上傳臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》，網友也紛留言「怎會這樣設計？在地人都不一定會知道了，更何況外地人！？」「在前一個路口應該就要有引導線了吧」。

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名騎士行經該處，意外騎上槽化線，嚇得直呼「怎麼變這樣」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

西螺鎮公所工務課長黃品祥說明，本區段道路改善，原意係為解決大同路與興農西路路口，大型車左轉造成之交通瓶頸現象。該路段於本月9、10兩日執行鋪面改善，並於11日執行路面標線繪設工作。本案原設計係由委託顧問公司規劃，相關內容經現場會勘，及雲林縣政府審定核可後據以施作。

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大同路鎮立游泳池側邊之道路劃設，增設左轉道，縮減機車道使外車道成為汽機車混合車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現今因規劃核可之道路中心槽化標線範圍過大，造成車道變換距離壓縮，以致民眾反應駕駛困擾，鎮公所於當日接獲民眾陳情後，隨即邀集相關單位會勘討論，目前傾向針對現況道路車道標線進行適度調整與佈設，延長車道變換安全距離至改善區段前一個路口，於路側加設車道變換警語標誌，提前提醒用路人前方路段車道變換。希望藉此有效改善用路人通行過程中，因急速變換車道造成之駕駛困擾。

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府工務處指出，規劃設計階段由縣政府、縣警察局、西螺分局、西螺鎮公所等相關單位一同會勘，完成圖係縣府工務處轉國土管理署核備完成再由西螺鎮公所執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►又是保證獲利詐騙！雲林警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

►雲林逆子灑酒精膏「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他

►漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工　 鄭文燦：台灣農業轉型新里程碑

►環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

►莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　多元展現在地農產魅力

ET快訊
快訊／日圓現鈔再創4個月最差價格！　震盪劇烈
北投男屍身分曝　北漂才半年魂斷公車內
「超騷小妖精」藏出租套房　男客激戰完開門臉僵了
快訊／大阪環球影城飛天翼龍故障　遊客「受困最高點」
《帝王條款》學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ
夜店遭「連開9槍」畫面曝！槍手二度倒車猛撞　抽菸滑手機等警察
薯條、蘋果派免費送　麥當勞優惠還剩4天
丫頭出國脫了！「超巨半球外露」形狀全看光
快訊／當街開9槍！倒車再撞店家　男抽菸等警察逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」　鎮公所認錯將調整

屏東抽查冬至42項「應景食品+火鍋料」　檢驗結果出爐

提升心靈力量　三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

南消創新獲獎不斷　堅守民眾生命財產永不間斷

國一永康交流道行車糾紛　BMW追砸奥迪車2駕駛送辦

新北「6水」治理策略　劉和然：打造智慧永續城市

新北5場所獲選無障礙設施優良獎　市政會議頒獎表揚

全民夯國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

新北市圖過「綠色耶誕節」　回收尼龍繩打造耶誕樹有創意

實現聯合國永續發展目標　新北表揚6公所推動性平有成

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」　鎮公所認錯將調整

屏東抽查冬至42項「應景食品+火鍋料」　檢驗結果出爐

提升心靈力量　三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

南消創新獲獎不斷　堅守民眾生命財產永不間斷

國一永康交流道行車糾紛　BMW追砸奥迪車2駕駛送辦

新北「6水」治理策略　劉和然：打造智慧永續城市

新北5場所獲選無障礙設施優良獎　市政會議頒獎表揚

全民夯國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

新北市圖過「綠色耶誕節」　回收尼龍繩打造耶誕樹有創意

實現聯合國永續發展目標　新北表揚6公所推動性平有成

Darren爆《我的婆婆》人設是兒時回憶！「把鼻屎吃掉」引陳庭妮共鳴

義大利發現2000年前古羅馬豪宅　文化部長大讚：真正寶藏

催油門轉彎「車頂整盒螺絲釘」噴滿地　粗心工人恐吞3千罰單

快訊／日圓現鈔「0.2252」　10萬台幣少換逾2.1萬日圓

網紅嗆Cheap是「網路霸凌」！要送10萬訂閱獎牌給《帝王條款》學生

吳欣盈恐趕走年輕人支持？　柯文哲評「登台表現不錯」：別因出身貼標籤

台南最新「綉溪安平飯店」搶先看！觀景台看日落　明年正式開幕

男突然斬首74歲母親　把人拖到屋外「全身赤裸」壓在無頭屍體上

2023年離開我們的7位名人！　周海媚、李玟突傳噩耗引震驚

呂秋遠／廉價網紅憑什麼出征國中生？主張追回獎項太超過

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

新北「6水」治理策略　打造智慧永續城市

南消堅守民眾生命財產永不間斷

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

新北5場所獲選無障礙設施優良獎

屏東抽驗42項食品+火鍋料　結果出爐

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

新北市圖過「綠色耶誕節」　回收尼龍繩打造耶誕樹

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

王家貞向選委會遞交出陳情書

姚正玉批民進黨抹紅連里長也不放過

更多熱門

相關新聞

警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

警咖啡廳逮車手　天真男才知道被騙

國內投資詐騙頻傳且手法層出不窮，警方持續積極打詐，雲林斗六警分局近日接連查獲3名詐欺車手案件。偵查隊於12日獲線報，疑似有詐欺車手搭乘計程車前欲往連鎖咖啡店取款，警方獲報後旋即前往埋伏並當場查獲陳姓詐欺車手。另於11月底也在轄區超商內分別查獲2件面交現金車手案件，守護民眾財產安全。

雲林逆子燒死3至親！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他

雲林逆子燒死3至親！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他

漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工

漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工

環球科大末代心願樹　集500聖誕禮傳愛

環球科大末代心願樹　集500聖誕禮傳愛

莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　展現在地農產魅力

莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　展現在地農產魅力

關鍵字：

雲林西螺鎮公所道路標線槽化線

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

楊丞琳失言4天首現身！

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面