西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」　鎮公所認錯將調整

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮西螺農工前方，11月9日進行2天道路施工，完成後車道標線重劃，由原本的一汽車一機車道，改成在路口40、60公尺前增設槽化線及左轉車道，縮減機車道使外車道成為混合車道。地方民眾指出，如此標線規劃根本是陷阱，因為駕駛可能為避免輾壓槽化線遭罰緊急煞車，恐釀追撞。

▲雲林西螺鎮大同路、西螺農工路口道路標線改善重新劃設，引起地方民眾熱議恐釀追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮大同路與興農西路、興農東路之路口，日前於道路施工後填平，民眾發現道路標線不同原本規劃方式，新增了左轉道與道路中槽化線；一名機車騎士行經該處時，不知標線重劃，直接騎上槽化線，嚇得罵髒話「怎麼變這樣」，並將影片上傳臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》，網友也紛留言「怎會這樣設計？在地人都不一定會知道了，更何況外地人！？」「在前一個路口應該就要有引導線了吧」。

▲一名騎士行經該處，意外騎上槽化線，嚇得直呼「怎麼變這樣」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

西螺鎮公所工務課長黃品祥說明，本區段道路改善，原意係為解決大同路與興農西路路口，大型車左轉造成之交通瓶頸現象。該路段於本月9、10兩日執行鋪面改善，並於11日執行路面標線繪設工作。本案原設計係由委託顧問公司規劃，相關內容經現場會勘，及雲林縣政府審定核可後據以施作。

▲大同路鎮立游泳池側邊之道路劃設，增設左轉道，縮減機車道使外車道成為汽機車混合車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

現今因規劃核可之道路中心槽化標線範圍過大，造成車道變換距離壓縮，以致民眾反應駕駛困擾，鎮公所於當日接獲民眾陳情後，隨即邀集相關單位會勘討論，目前傾向針對現況道路車道標線進行適度調整與佈設，延長車道變換安全距離至改善區段前一個路口，於路側加設車道變換警語標誌，提前提醒用路人前方路段車道變換。希望藉此有效改善用路人通行過程中，因急速變換車道造成之駕駛困擾。

▲雲林縣政府工務處指出，規劃設計階段由縣政府、縣警察局、西螺分局、西螺鎮公所等相關單位一同會勘，完成圖係縣府工務處轉國土管理署核備完成再由西螺鎮公所執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）