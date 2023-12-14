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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提95歲母還須繳健保費「我X的要死」　蘇清泉再因1事轟政府王八蛋

▲蘇清泉出席2028台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇清泉出席2028台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門，確保健保點值至少0.9元，國民黨政策會副執行長兼不分區立委候選人蘇清泉今（14日）批評，你還想要補0.9元，「王八蛋」，0.95元都不夠，要1.0元。，蘇清泉也提到，屏東還在繳健保費，像他媽媽已經95歲，還在繳健保費，「我每個月每個月幫她繳，我都很X，我X的要死」，屏東縣是三等國民嗎？

蘇清泉14日出席2028台灣健康與醫療政策願景論壇並發表演說。蘇清泉的演說主軸圍繞「擴大健康投資，為醫護人員加薪」、「推動智能照護，遠距醫療」、「重視預防保健、醫療」 等三項國民黨總統候選人侯友宜醫療相關競選政見。

蘇清泉指出，後疫情時代，世界各國健康照護體系都在轉型，台灣也不例外，但台灣在疫情之後，面臨缺人、缺藥、缺健康投資，總歸一句，就是薪水太低、政府投資不足。政府每年財政超收，代表預算規劃有問題，且政府投資東西太多，卻不尊重醫療領域。

蘇清泉強調，政府要擴大健康投資，為醫護人員加薪，如果執政黨政策很好，不會到8年後的現在，醫院都在關病床，從基隆關到鵝鑾鼻，像話嗎？就是要加薪、要護病比。所有醫師、護理人員，還有包括放射檢驗師在內14類醫事相關人員，都要照顧。

有關健保浮動點值掉到0.76元，而行政院同意動支約新台幣51.33億元，補貼中醫、西醫基層及醫院部門，確保健保點值至少0.9元一事，蘇清泉批， 你還想要補0.9元，「王八蛋」，0.95元都不夠，要1.0元，德國就是1.0元，跟大家報告，不是這樣幹的。

提及全額補助65歲以上長者及55-64歲原住民長者健保費的侯友宜政見，蘇清泉說，屏東還在繳健保費，像他媽媽已經95歲，還在繳健保費，「我每個月每個月幫她繳，我都很X，我X的要死」，他在選縣長提出屏東縣65歲以上長者不用繳健保費，被民進黨縣政府說他開芭樂票，「我在開芭樂票嗎？六都都沒有繳了，我們屏東縣是三等國民嗎？」

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