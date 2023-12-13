聖誕交換禮物5大人氣、地雷排行　實用1物被嫌超雷真的不想再收到

▲聖誕節玩交換禮物，是許多人期待的活動之一。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

聖誕節就快到了，你準備好要跟親朋好友玩交換禮物了嗎？但什麼樣的禮物受歡迎，什麼東西又惹人嫌，讓不少人絞盡腦汁，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，從觀測中整理出網友心儀與不想收到的交換禮物排行。

據《Social Lab社群實驗室》觀測結果，發現「香氛」、「香水」、「護手霜」等香氣類小物是許多網友推薦送禮首選，不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品，就有人表示「聖誕造型香氛應景又實用，擺在家裡香香的心情都變好了」、「喜歡有香氣的東西覺得蠻舒壓的」，不過也提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。

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▲煩惱交換禮物要送什麼才好嗎？不妨參考網友熱議的人氣禮物品項。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

人氣禮物排行第二的「食物」，包裝精緻的零食、甜點能吃能看，是許多「吃貨」最愛。如「今年Morozoff的耶誕鐵盒款有多美，我打開都想尖叫了。這就是那種收到會有幸福感的巧克力禮盒啊」、「有送過泡麵+零食（試過三次收到的人都很開心）」，不過也有人無奈說「食物類有個風險，就是收到的人很容易被現場慫恿拆開來被大家分掉⋯⋯自己都吃不到多少」，且每個人口味不同，建議盡量找包裝精美的禮盒，或是不要只送單一品項，才不會讓人覺得敷衍。

地雷禮物部分，第一名「馬克杯」被網友嫌棄超雷，就有網友發文問「收過最爛的交換禮物是什麼？」，引來其他人紛紛回覆，不少人直呼「馬克杯最爛之一」、「馬克杯就！是！雷！」，表示「家裡已經有超多杯子了再收到杯子也只會覺得又是杯子喔」，即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。其他像是「衛生紙」、「衣服」、「面膜」等日用品或消耗品，由於平常就會買了，且「衣服有尺寸問題」、「每個人喜歡的品牌不一樣」，不只容易踩雷，也可能讓人覺得沒有誠意。