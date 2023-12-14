巡迴醫療14年守護6萬偏鄉病患　竹山秀傳醫院獲TCSA永續獎

▲竹山秀傳醫院以巡迴醫療守護偏鄉，獲得「2023 第十六屆TCSA台灣企業永續獎：社會共融領袖獎」。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮、鹿谷鄉是衛福部公告一級醫療資源缺乏地區，竹山秀傳醫院14年來在當地以巡迴醫療守護偏鄉民眾，服務總人次近6萬人，今年10月起每週三上午又在鹿谷鄉竹林村加開「中醫門診」，提升巡迴醫療的中西醫服務需求，也獲得今年「2023 第十六屆TCSA台灣企業永續獎 :社會共融領袖獎」肯定。

院方指出，在政府尚未開辦居家醫療服務時，該院就已主動開啟「到宅照護」模式，希望解決偏鄉交通不便和「無醫村」醫療資源匱乏、對長者造成的問題：2009年起參與中央健保署的「全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」，選定65歲以上人口比率達25.89%、全縣老化指數最高的鹿谷鄉，在和雅、鳳凰、竹林、永隆和清水等5個無醫村的寺廟、果菜市場、社區活動中心等場所設立巡迴醫療點，也提供到府接送服務，讓巡迴醫療更貼近民眾。

院方統計，巡迴醫療的就醫服務總人次至今高達5萬9028，每年服務人次從2700增至4600人次，服務場次共3401場次，投入醫療人力約1萬7005人次，平均3至4位醫療人力服務一位有就醫需求的民眾；各據點平均每年就診人次中，以竹林村涵蓋率最高，將近26%；「行動藥局」藥師在前一日會根據每個巡迴點做慢箋統計，事先準備慢箋藥品，並逐一親送病人手上，提高民眾用藥便利性，慢箋數量從109年的1960張提升至111年的2355張。

院方回顧巡迴醫療的服務個案中，竹山桶頭里的72歲廖姓阿嬤患有高血壓，持續在四家醫院看診、拿取多達34種藥物，個管師訪視後協助阿嬤就診並分析藥物、進行藥物整合，最後整合為8顆藥物，不僅讓她的服藥遵循率提升、血壓異常率也下降。

院方表示，跨專業巡迴醫療團隊包括醫師、護理師、藥師、衛教個管師、營養師、醫檢師、健康中心、批掛人員及司機等成員，更從10月開始，每週三上午在竹林村的巡迴醫療點加開「中醫門診」，由中醫師親自為民眾把脈、診療、針灸、熱敷，巡迴醫療成果豐富，也獲得「2023 第十六屆TCSA台灣企業永續獎 :社會共融領袖獎」。