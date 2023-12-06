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關注偏鄉體育長才發展　南山人壽應援角力、田徑金牌小選手圓夢

▲▼南山人壽應援角力、田徑金牌小選手圓夢。（圖／業者提供）

▲南山人壽專為保戶所舉辦的「親子運動嘉年華」，當天嘉義達邦國小的校長以及主任也到了現場，背後其實有段故事與原因。（圖／南山人壽提供）

生活中心／綜合報導

11/25的台中逢甲大學田徑場，成了大型遊戲區，現場有足球、籃球以及扯鈴區，聚集近兩千位大小朋友，遊玩闖關，體驗花式運動，這場宛如運動會的活動，是保險公司南山人壽專為保戶所舉辦的「親子運動嘉年華」，希望讓爸媽帶著孩子一起，從趣味中建立健康知識、培養運動習慣，而當天最特別的，是嘉義達邦國小的校長以及主任也到了現場，之所以特地遠從阿里山前往台中的，背後其實有段故事與原因。

位於嘉義阿里山上的達邦國小是一所只有59名學生的偏鄉小學，學生全都是鄒族的原住民，天性使然，孩子們臉上經常掛著笑容，更常保一顆天真的心，而山上的生活簡單，環境單純，更是讓他們個個專注在自己真心喜愛的事物上，在體育、音樂方面皆有出色表現，但山上的學習資源，總是不如都市來的豐富，亦有研究發現偏鄉弱勢學童的教育資源不足比例高達71.5%，達邦國小也因此面臨著不少挑戰。其實，這些孩子只要有人能協助他們探索、培養個人興趣和專長，就有機會發揮天賦，展現無限潛力。

偏鄉學童滿滿熱情與活力　師長竭力付出培養長才

▲▼南山人壽應援角力、田徑金牌小選手圓夢。（圖／業者提供）

▲位於阿里山的達邦國小是一所只有59名學生的偏鄉小學。（圖／達邦國小提供）

達邦國小的孩子，擁有與生俱來的天賦與條件，校長林進富表示，即使資源有限，校方仍非常看重學生的多元發展，不僅合唱團美聲傳唱已有28年歷史，學校出過知名歌手高慧君、高蕾雅姊妹，體育更是達邦國小的重點發展項目，近年因為有角力專長老師進駐，帶動比賽成果豐碩，光是今年原住民運動會有兩名角力金牌選手就是達邦國小的畢業生 。此外，還有目前仍在就讀5年級的學生，一舉在鄉運比賽60公尺及100公尺項目摘下雙金，在田徑項目表現超群，展現絕佳天賦，目前正積極準備代表阿里山鄉參加全縣比賽。

角力訓練過程培養的是選手的毅力、堅持、挑戰自我的精神，林進富相信：「一輩子做好一件事就能成功」，他認為小學教育練的是基本功，因此倡導給予學生各種學習機會，無論是閱讀、品格、體育…各方面的發展，而這些都要藉由大人的力量去創造機會找出孩子的興趣與喜好，尤其山上環境單純，只要給予正確的指導，孩子們往往都能有不錯的成績。

校內的老師，更是竭盡所能地陪伴孩子，抽出時間並發揮自身專長及熱忱，自願開設社團陪伴孩子，像是林進富具有足球C級教練資格，課餘時間就時常帶孩子們踢足球、啟蒙孩子們的運動天賦，但遇到想進一步學習進階技巧時，礙於經費，往往無法聘請外地的專業教練駐校授課。

▲▼南山人壽應援角力、田徑金牌小選手圓夢。（圖／業者提供）

▲近年達邦學生在角力項目表現出色，但其實練習場地非常簡陋，希望能有更充足與完備的設施，讓孩子們放膽嘗試。（圖／達邦國小提供）

此外，林進富中心也有另一件掛念的事，近年達邦學生在角力項目表現出色，但其實練習場地非常簡陋，僅利用跳高墊拼裝出安全區域，一旦出界直接就是水泥地，因此當選手搏鬥到界線邊緣時，全靠場邊的老師去保護孩子避免頭部撞擊地面而受傷，有待更新設備與充滿訓練熱情的孩子，形成強烈對比，總是讓達邦國小的老師們，有些心疼，更不禁想到，如果能有更充足與完備的設施，就能讓達邦國小的孩子們在各項活動的訓練放膽嘗試，說不定還能前進更高的競技舞台或賽事殿堂。

經費挹注汰換老舊器材　聘僱專業教練駐校指導

▲▼南山人壽應援角力、田徑金牌小選手圓夢。（圖／業者提供）

▲達邦國小校長林進富非常感謝有人支持孩子們對於夢想的堅持，加入應援孩子圓夢的陣線。（圖／南山人壽提供）

「非常感謝有人支持孩子們對於夢想的堅持，加入應援孩子圓夢的陣線。」林進富提到，今年保險公司南山人壽的出現，對學校帶來許多實質幫助，挹注經費，校方運用在添購角力比賽所需的保護軟墊上，未來學生練習時，就不怕受傷，同時，也聘請了2位專業足球教練駐校2週，進一步指導孩子們踢球的技巧及訓練課程，其餘經費也將用在未來幫助有體育潛力的孩子身上，包含購置比賽用足球、釘鞋及田徑設備等。

林進富校長笑說：「設備升級讓小朋友好開心，甚至好幾個孩子對足球教練課念念不忘，頻頻詢問什麼時候可以再來？」未來，校方也希望能有機會有其他經費或支援，讓孩子至外地參訪，藉由與其他縣市或學校的學生互動，開拓眼界、增加學習動機，無形中也為孩子的學習之路奠定堅實的基礎，創造精彩的未來。

南山小健將計畫集眾人之力　成功應援偏鄉孩子多元發展

近年南山人壽推廣全民健康，多次舉辦親子運動嘉年華，讓全齡在玩樂中建立運動習慣及增進健康知識及保險觀念，今年舉辦的第二屆南山人壽親子運動嘉年華，目前已於北中南舉辦五場活動，增加與各地的在地連結，同時與各捐助學校互動。雖然達邦國小位於嘉義，但校長仍然趁著中部地區活動舉辦時，親自前往台中逢甲大學、南山人壽的活動現場致意，感謝「南山小健將計畫」集結眾人之力送暖的心意，以實際行動幫助達邦的孩子適才適性多元發展。

註：「南山小健將計劃」結合「BAM活力洋溢」APP舉辦公益團體挑戰賽，只要於活動期間達成目標步數，即捐贈新台幣20萬元予偏鄉小學。

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