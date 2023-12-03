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南投仁愛鄉走過風災劫難　台電捐善款助學童、免費做節電健檢

▲台電舉辦歲末年終傳愛公益音樂活動，暖助仁愛偏鄉莘莘學子。（圖／台電南投區處提供，下同）

▲台電舉辦歲末年終傳愛公益音樂活動，暖助仁愛偏鄉莘莘學子。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年8、9月期間颱風肆虐重創南投縣仁愛鄉，因土石流致多處道路坍塌，電力因而中斷，台電南投區營業處經多方單位通力合作，克服萬難恢復供電，目前歲未年終將至，更致贈5萬元關懷金予「財團法人親愛音樂文化基金會」，藉由實際行動關懷弱勢團體，並期盼鼓勵社會大眾一起做公益送暖。

台電南投區處長張毓哲及電力工會40分會常務理事林錫輝，2日率領志工服務團隊，邀請仁愛鄉親愛村「親愛愛樂」公益演藝團體原住民小朋友，於南投市公務人力發展學院南投院區前假日市集演奏樂曲，並進行節電宣導及台灣電力App推廣等活動。

▲台電舉辦歲末年終傳愛公益音樂活動，暖助仁愛偏鄉莘莘學子。（圖／台電南投區處提供）

張毓哲說明，台電公司平日肩負地區穩定供電及節電輔導責任，同時也熱心從事公益，以實際行動關懷弱勢族群並善盡企業社會責任；親愛音樂文化基金會王子健老師及林姵君表示，非常感謝台電公司實質捐贈與活動安排，促使偏鄉學子獲得更多學習資源及表演機會，在後疫情時代，希望藉由優美的音樂弦律，在各地傳遞讓善的力量和愛，永不止息。

台電南投區處指出，其節能診斷服務團隊也於今年5月主動輔導親愛音樂文化基金會之辦公場所用電，發現冰箱及冷凍櫃使用年限皆已超過10年、部分燈具未更換為LED燈具及未選用節能省電標章之電器用品，建議冷氣開放時可輔以循環風扇降溫、飲水機加裝定器及走廊和廁所可加裝感應燈具，另可選用表燈（住商）標準型時間電價及配合改變用電行為，即可有效的節省電費支出。

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