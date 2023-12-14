　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

男子咳嗽不止，經檢查後竟是肝癌。（圖／翻攝自pexels）

▲男子咳嗽不止，經檢查後竟是肝癌。（圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

若長期乾咳且經醫生診治後，仍未出現痊癒好轉的情況，當心是罹患癌症的症狀。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘分享一則罕見案例，指出該名病患因肝癌腫瘤位置面積大，刺激到橫隔膜引起肌肉收縮，導致咳嗽不止，他建議：「若出現久咳不止或打嗝不停的狀況，別忘了做腹部超音波檢查。」

錢政弘近日於臉書發文，分享自己在醫學期刊上看到的一個案例，一名69歲男子有高血壓病史及抽菸習慣，因乾咳不停且咳到有輕微發燒和喘鳴聲，前往急診治療後，初步研判喘鳴聲是胃食道逆流引起咽喉腫脹所致，而咳嗽則是因病患長期吸菸，導致慢性阻塞性肺炎發作，因此醫生立即處方口服類固醇、胃藥和吸入性的支氣管擴張劑治療病患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出院後，男子仍不停的咳嗽，甚至出現胸骨疼痛的狀況，再度入院治療時，醫生為緩解其症狀，使用嗎啡類的止咳藥和調節神經的藥物治療，由於該病患主訴有腹脹、便秘等問題，因此院方安排腹部的電腦斷層檢查，未料竟在男子的肝臟右葉發現一顆長達11公分的肝癌，推測病因是肝癌位置刺激橫膈膜，引起附近肌肉不停收縮，導致咳嗽不止，後續採用化學栓塞治療（抗癌治療），兩週後咳嗽症狀就消失了。

由於肝癌的位置長在右側橫膈膜下方，引起附近肌肉收縮，導致男子不停的咳嗽。（圖／取自錢政弘臉書）

▲由於肝癌的位置長在右側橫膈膜下方，引起附近肌肉收縮，導致男子不停的咳嗽。（圖／取自錢政弘臉書）

對此，錢政弘補充：「之前我遇過打嗝不停的病患，也在肝臟相同的位置發現有10公分的肝膿瘍，採取插管引流膿瘍之後，打嗝就停止了。」他進一步呼籲：「常說肝臟是沉默的器官，通常出現症狀時都已是大問題了，建議久咳不止或打嗝不停時，別忘了做腹部超音波！」

該則貼文讓網友開始注重自身健康，紛紛至貼文留言，「感謝醫生分享，讓我們懂好多醫療知識，檢查出病因才得以治療」、「醫師給我們又上了一課，仁心仁術仁德」、「讚嘆您的細心與對患者的用心」。

延伸閱讀
兒和18歲女私奔！媽無辜被遷怒慘遭扒光後「綁電線桿上痛毆」　警逮捕7人
高雄觀音山驚魂…男大生啜泣狂喊「對不起」扭曲135度　醒來全身布滿瘀青掌印
男騎車見女網友…對方爆出「這句話」他當場傻爆眼

ET快訊
辣妹助理怒告贏了　連千毅判賠8萬
ET民調／侯康配34.8%緊追賴蕭配　中南部支持度增加最多
全台第一人！跳科目三變「骨折三」　女友傻眼
台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將明顯降溫
快訊／淡水22歲學生慘死！　猛撞碎片炸一地
快訊／勇士球星遭重懲　NBA宣布「無限期禁賽」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反駁柯文哲「2050核能增3倍」　薛富盛：全民有共識等3前提才發展

吳欣盈立院開會又遲到！被問「副手好感度墊底」不回應

台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將會有明顯降溫

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

女私訊「白綠照」全場看傻　名醫：已淡化處理

下週五冬至　「4星座」健康有劫數、1類人注意消化系統

姪子隔天放榜！「嚴厲叔叔」電梯暖心一席話　感動萬人

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

為何婚後不想跟婆家住？

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

反駁柯文哲「2050核能增3倍」　薛富盛：全民有共識等3前提才發展

吳欣盈立院開會又遲到！被問「副手好感度墊底」不回應

台灣也有…去日本扛更划算！旅日達人「價差大好物」榜單曝

咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將會有明顯降溫

Cheap喊追回《帝王條款》獎項　呂秋遠954字反問：憑什麼？

女私訊「白綠照」全場看傻　名醫：已淡化處理

下週五冬至　「4星座」健康有劫數、1類人注意消化系統

姪子隔天放榜！「嚴厲叔叔」電梯暖心一席話　感動萬人

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

嫌鄰居家「太臭」害孕妻嘔吐　人夫做2件事挨罰2.8萬

太Q！日本超萌「胡子碰碰」降落台灣手搖杯了　杯塞公仔環保杯要搶

5難處卡關實坪制落實　業者指：房價恐不減反升

投資黃金期貨穩賺不賠！車手謊報弟身分遭識破　竟是五條通要犯

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走「149億」...逃亡美國20年

謝京穎「求月老14條件」張書偉全中！兩家庭3巧合：就是誇張成這樣

北市81歲翁駕車突左轉　高中生騎車超速撞上不治！父母忍痛原諒

強力支持警察掃蕩治安毒瘤　愛爾麗集團至刑事局致贈獎金

「台首位在韓出道男模」求婚男友成功！　李程浩報喜：他說好

安倍派4內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒　接任名單曝光

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

生活熱門新聞

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

日月潭5菜1湯1400　客稱有土味逼退費

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap無奈回應了

財部：將暫停兌換發票獎金48小時

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

2024年三生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

史上首次！COP28達成終結化石燃料協議

全球近200個國家13日在杜拜舉行的聯合國氣候峰會COP28達成「史上首次」的歷史性協議，宣示為避免最嚴重的氣候變遷，將逐步減少使用與淘汰化石燃料，明確但也象徵性的表明石油時代終於走向結束。

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！ 陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！ 陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

25年小枕頭！正妹狂聞：無法想像沒有它

25年小枕頭！正妹狂聞：無法想像沒有它

關鍵字：

錢政弘咳嗽癌症周刊王

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

楊丞琳失言4天首現身！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面