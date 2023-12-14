咳嗽一直治不好！他做「腹部超音波」檢查驚：已罹患肝癌

▲男子咳嗽不止，經檢查後竟是肝癌。（圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

若長期乾咳且經醫生診治後，仍未出現痊癒好轉的情況，當心是罹患癌症的症狀。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘分享一則罕見案例，指出該名病患因肝癌腫瘤位置面積大，刺激到橫隔膜引起肌肉收縮，導致咳嗽不止，他建議：「若出現久咳不止或打嗝不停的狀況，別忘了做腹部超音波檢查。」

錢政弘近日於臉書發文，分享自己在醫學期刊上看到的一個案例，一名69歲男子有高血壓病史及抽菸習慣，因乾咳不停且咳到有輕微發燒和喘鳴聲，前往急診治療後，初步研判喘鳴聲是胃食道逆流引起咽喉腫脹所致，而咳嗽則是因病患長期吸菸，導致慢性阻塞性肺炎發作，因此醫生立即處方口服類固醇、胃藥和吸入性的支氣管擴張劑治療病患。

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出院後，男子仍不停的咳嗽，甚至出現胸骨疼痛的狀況，再度入院治療時，醫生為緩解其症狀，使用嗎啡類的止咳藥和調節神經的藥物治療，由於該病患主訴有腹脹、便秘等問題，因此院方安排腹部的電腦斷層檢查，未料竟在男子的肝臟右葉發現一顆長達11公分的肝癌，推測病因是肝癌位置刺激橫膈膜，引起附近肌肉不停收縮，導致咳嗽不止，後續採用化學栓塞治療（抗癌治療），兩週後咳嗽症狀就消失了。

▲由於肝癌的位置長在右側橫膈膜下方，引起附近肌肉收縮，導致男子不停的咳嗽。（圖／取自錢政弘臉書）

對此，錢政弘補充：「之前我遇過打嗝不停的病患，也在肝臟相同的位置發現有10公分的肝膿瘍，採取插管引流膿瘍之後，打嗝就停止了。」他進一步呼籲：「常說肝臟是沉默的器官，通常出現症狀時都已是大問題了，建議久咳不止或打嗝不停時，別忘了做腹部超音波！」

該則貼文讓網友開始注重自身健康，紛紛至貼文留言，「感謝醫生分享，讓我們懂好多醫療知識，檢查出病因才得以治療」、「醫師給我們又上了一課，仁心仁術仁德」、「讚嘆您的細心與對患者的用心」。

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