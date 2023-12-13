　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

▲咳嗽。（圖／CFP）

▲有大陸家長發現，小孩沒有明顯咳嗽及發燒症狀仍被診斷出肺炎。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期出現多病原呼吸道症狀齊發的情況，以孩童和長者受影響最大。有家長發現，孩子沒有明顯咳嗽症狀和發燒情況，去醫院做CT檢查時卻發現已患肺炎。對此，有專家表示，「本次支原體肺炎感染中，存在一部分孩子咳嗽不明顯，甚至不怎麼發熱，肺部聽診無明顯異常，影像學檢查已顯示為肺炎，此類患兒約佔10%至15%。」

▲咳嗽。（圖／CFP）

《央廣網》報導，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師馬豔良表示，近幾年，人們做CT（電腦斷層掃描）的機會較多，或因體檢，又或因其他身體問題，很多人發現肺部有一些斑片影子，被診斷為肺炎，「相較兒童群體，這種靜悄悄的肺炎更多見於老年人或是免疫功能相對較差的人。」

民眾在沒有明顯咳嗽的情況下感染肺炎，馬豔良推斷，一方面或為病人身體較健康，所感染的病毒並不強，這類病人可以自愈；另一方面則是與病人抵抗力有關，假設病人有服用抗癌或慢性病等藥物，肺炎症狀較不明顯，如不及時處理，病情一加重便會發生肺衰竭等嚴重病變。

至於出現咳嗽症狀，馬豔良認為，一定要查明原因，「肺炎支原體（黴漿菌）是引起支原體肺炎的病原體，三四年級學齡的兒童群體發病率特別高，但假如患支原體肺炎的兒童又另外感染如呼吸道合胞病毒或新型冠狀病毒，那麼，在感染多種病原體的情況下，便很難單靠發病症狀判斷感染病原體。」

馬豔良提醒，免疫力正常的人並不需要每次都查明自身感染的病毒，「他們免疫力較好，病症較輕時能自愈，沒必要為此服用特別的藥物，對於免疫力較差的群體來說，檢測病原體是為了對症下藥，幫助病人避免症狀加重。」

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

妹子手長凍瘡一查確診「紅斑狼瘡」！醫曝可怕死因：上一秒還正常

男孩害怕抽血！竟遭爸爸「連踹2腳」倒在地　網掀兩派看法

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

房東拒退押金3500元！她怒開水龍頭報復　網嘆：很多地方缺水

碧桂園4高層主動降薪年領53萬　CEO莫斌原領年薪1330萬降幅達96％

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中「當場噴血亡」　嫌犯一審被判死

回顧周海媚38年螢幕美麗倩影　19歲港姐落選轉戰娛樂圈

北京再添美景！雪後「頤和園」美如畫　網讚：電視劇場景啊

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

妹子手長凍瘡一查確診「紅斑狼瘡」！醫曝可怕死因：上一秒還正常

男孩害怕抽血！竟遭爸爸「連踹2腳」倒在地　網掀兩派看法

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

房東拒退押金3500元！她怒開水龍頭報復　網嘆：很多地方缺水

碧桂園4高層主動降薪年領53萬　CEO莫斌原領年薪1330萬降幅達96％

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中「當場噴血亡」　嫌犯一審被判死

回顧周海媚38年螢幕美麗倩影　19歲港姐落選轉戰娛樂圈

北京再添美景！雪後「頤和園」美如畫　網讚：電視劇場景啊

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

遠亞併倒數計時！亞太：15日起停止公開發行

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

大陸熱門新聞

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

周海媚搶救病歷外流！臨終細節驚人　官方要查了

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

尾牙抽到48萬！公司反悔「給8萬打發」

正妹遭長頸鹿甩脖重擊！醫見影片笑出來

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

國台辦證實失蹤台網路作家羅森「列被告」

貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

堆高機叉爆三輪車！　牙叉斷脖影片曝

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　國台辦回應

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

更多熱門

相關新聞

陸病童「沒咳嗽」卻檢出肺炎　醫：年紀是關鍵

陸病童「沒咳嗽」卻檢出肺炎　醫：年紀是關鍵

近期中國呼吸道疾病大流行，稚齡孩童首當其衝，並且臨床發現，不少罹患呼吸道疾病的病童沒咳嗽等症狀，經檢查才知已罹患肺炎，關鍵在於真菌性、肺結核等類型肺炎，主要症狀並非咳嗽。

「慢性咳嗽」恐藏大病！醫曝10大常見原因

「慢性咳嗽」恐藏大病！醫曝10大常見原因

幾度算發燒？「5種量測方式」結果不一樣　這2部位最準

幾度算發燒？「5種量測方式」結果不一樣　這2部位最準

媽發高燒　41KG暖暖包趴上身關心

媽發高燒　41KG暖暖包趴上身關心

癌症治療新希望！CAR-T療法納健保百人受惠

癌症治療新希望！CAR-T療法納健保百人受惠

關鍵字：

肺炎支原體發燒咳嗽CT免疫

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面