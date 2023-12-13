沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

▲有大陸家長發現，小孩沒有明顯咳嗽及發燒症狀仍被診斷出肺炎。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期出現多病原呼吸道症狀齊發的情況，以孩童和長者受影響最大。有家長發現，孩子沒有明顯咳嗽症狀和發燒情況，去醫院做CT檢查時卻發現已患肺炎。對此，有專家表示，「本次支原體肺炎感染中，存在一部分孩子咳嗽不明顯，甚至不怎麼發熱，肺部聽診無明顯異常，影像學檢查已顯示為肺炎，此類患兒約佔10%至15%。」

《央廣網》報導，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師馬豔良表示，近幾年，人們做CT（電腦斷層掃描）的機會較多，或因體檢，又或因其他身體問題，很多人發現肺部有一些斑片影子，被診斷為肺炎，「相較兒童群體，這種靜悄悄的肺炎更多見於老年人或是免疫功能相對較差的人。」

民眾在沒有明顯咳嗽的情況下感染肺炎，馬豔良推斷，一方面或為病人身體較健康，所感染的病毒並不強，這類病人可以自愈；另一方面則是與病人抵抗力有關，假設病人有服用抗癌或慢性病等藥物，肺炎症狀較不明顯，如不及時處理，病情一加重便會發生肺衰竭等嚴重病變。

至於出現咳嗽症狀，馬豔良認為，一定要查明原因，「肺炎支原體（黴漿菌）是引起支原體肺炎的病原體，三四年級學齡的兒童群體發病率特別高，但假如患支原體肺炎的兒童又另外感染如呼吸道合胞病毒或新型冠狀病毒，那麼，在感染多種病原體的情況下，便很難單靠發病症狀判斷感染病原體。」

馬豔良提醒，免疫力正常的人並不需要每次都查明自身感染的病毒，「他們免疫力較好，病症較輕時能自愈，沒必要為此服用特別的藥物，對於免疫力較差的群體來說，檢測病原體是為了對症下藥，幫助病人避免症狀加重。」