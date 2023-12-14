每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

現在精緻美食多樣化，愈來愈多民眾有代謝問題。對此，減重專科醫師魏士航分享，每天飲用茶類飲品，對於身體健康有6大好處，且罹患糖尿病的風險還會降低15％，不過切記要選擇無糖茶類，否則攝取過多糖分，可能會導致更多疾病。

魏士航在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」上分享，喝茶對於人體而言，好處相當多，其中茶類都含有茶多酚，這種茶多酚不僅是形成茶色的關鍵物質，也是茶類具有保健價值最主要的基礎物質，多酚類物質當中，又以兒茶素占比最高，比例大約為總量的70％。

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魏士航說，茶類中的多酚會隨著烘焙與發酵時間的差異，聚合成不同的形態，例如未發酵的綠茶，其中的兒茶素含量最高，部分發酵的烏龍茶則只剩70％，剩下的則會轉成茶黃素與茶紅素，帶來不同的保健價值與顏色。

魏士航也統整，飲用茶類會有6大好處，其中第一項是能夠明顯降低血壓、血脂，以及部分種類的發炎因子，降低心血管疾病的風險，且每天只要喝2杯（約500cc）的茶飲就能辦到。

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於第二項好處，則是抗氧化功能，魏士航指出，茶多酚可以捕捉活性氧化物質（Reactive oxygen species，又可簡稱ROS），減少ROS對細胞膜、蛋白質及核酸的破壞，其中最具抗氧化力的就是兒茶素，因此未發酵的綠茶，會比重發酵的紅茶具有更好的抗氧化特性。

第三項好處是「抗癌功能」，魏士航提到，因為兒茶素具有抗氧化能力，因而具有抗癌的效果，至於發酵後形成的茶黃素、茶紅素，則是可以抑制TrxR1還原酶的活性，而具有抗癌效果，研究報告也表明，茶飲對於前列腺癌、皮膚癌、乳癌、肺癌及肝癌，都可能有預防的功效。

第四項好處為「紓壓」，魏士航說，茶葉裡有種胺基酸叫做「茶胺酸」，是特有的游離胺基酸，與人體神經傳導物質GABA的結構十分類似，除了能夠降低血壓，還能有效幫助放鬆心情、對抗焦慮，先前有份針對日本1,058名70歲以上老人的研究也表明，有喝茶習慣與較低憂鬱症發生率之間，有明顯的正相關。

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



第五項好處是「血糖控制」，魏士航提及，與綠茶、烏龍茶相比，重發酵的紅茶更具血糖控制效果，主要是紅茶多酚可透過抑制葡萄糖苷酶、澱粉酶等物質，進而抑制碳水化合物的消化及吸收，也能夠增加胰島素的敏感性及活性。

第六項好處為「減重效果」，魏士航說明，有大量的研究發現，喝茶有助於減少脂肪產生、減輕體重，除了能夠控制血糖以外，還能透過兒茶素與咖啡因的協同作用當中的機轉，幫助減輕體重，例如抑制食慾、抑制消化吸收，也能夠抑制脂肪細胞分化。

此外，魏士航還補充，從最新的研究報告可以發現，與不喝茶的人相比，常喝茶的人糖尿病前期風險降低了15％，罹患第二型糖尿病的風險也降低了28％，對於血糖管理有保護作用。

不過，魏士航也提醒，雖然茶類好處眾多，但還是要適量飲用，且要選擇無糖的茶類，否則喝進大量的糖，還是可能導致代謝疾病。