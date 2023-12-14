　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

▲▼營養師點名「6款茶」讓你消暑又燃脂 。（圖／Unsplash）

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

現在精緻美食多樣化，愈來愈多民眾有代謝問題。對此，減重專科醫師魏士航分享，每天飲用茶類飲品，對於身體健康有6大好處，且罹患糖尿病的風險還會降低15％，不過切記要選擇無糖茶類，否則攝取過多糖分，可能會導致更多疾病。

魏士航在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」上分享，喝茶對於人體而言，好處相當多，其中茶類都含有茶多酚，這種茶多酚不僅是形成茶色的關鍵物質，也是茶類具有保健價值最主要的基礎物質，多酚類物質當中，又以兒茶素占比最高，比例大約為總量的70％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航說，茶類中的多酚會隨著烘焙與發酵時間的差異，聚合成不同的形態，例如未發酵的綠茶，其中的兒茶素含量最高，部分發酵的烏龍茶則只剩70％，剩下的則會轉成茶黃素與茶紅素，帶來不同的保健價值與顏色。

魏士航也統整，飲用茶類會有6大好處，其中第一項是能夠明顯降低血壓、血脂，以及部分種類的發炎因子，降低心血管疾病的風險，且每天只要喝2杯（約500cc）的茶飲就能辦到。

▲▼水壺,茶壺,水垢,濾水,開水。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

至於第二項好處，則是抗氧化功能，魏士航指出，茶多酚可以捕捉活性氧化物質（Reactive oxygen species，又可簡稱ROS），減少ROS對細胞膜、蛋白質及核酸的破壞，其中最具抗氧化力的就是兒茶素，因此未發酵的綠茶，會比重發酵的紅茶具有更好的抗氧化特性。

第三項好處是「抗癌功能」，魏士航提到，因為兒茶素具有抗氧化能力，因而具有抗癌的效果，至於發酵後形成的茶黃素、茶紅素，則是可以抑制TrxR1還原酶的活性，而具有抗癌效果，研究報告也表明，茶飲對於前列腺癌、皮膚癌、乳癌、肺癌及肝癌，都可能有預防的功效。

第四項好處為「紓壓」，魏士航說，茶葉裡有種胺基酸叫做「茶胺酸」，是特有的游離胺基酸，與人體神經傳導物質GABA的結構十分類似，除了能夠降低血壓，還能有效幫助放鬆心情、對抗焦慮，先前有份針對日本1,058名70歲以上老人的研究也表明，有喝茶習慣與較低憂鬱症發生率之間，有明顯的正相關。

▲▼營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪 。（圖／Unsplash）

▲魏士航分享分享喝茶的6大好處。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

第五項好處是「血糖控制」，魏士航提及，與綠茶、烏龍茶相比，重發酵的紅茶更具血糖控制效果，主要是紅茶多酚可透過抑制葡萄糖苷酶、澱粉酶等物質，進而抑制碳水化合物的消化及吸收，也能夠增加胰島素的敏感性及活性。

第六項好處為「減重效果」，魏士航說明，有大量的研究發現，喝茶有助於減少脂肪產生、減輕體重，除了能夠控制血糖以外，還能透過兒茶素與咖啡因的協同作用當中的機轉，幫助減輕體重，例如抑制食慾、抑制消化吸收，也能夠抑制脂肪細胞分化。

此外，魏士航還補充，從最新的研究報告可以發現，與不喝茶的人相比，常喝茶的人糖尿病前期風險降低了15％，罹患第二型糖尿病的風險也降低了28％，對於血糖管理有保護作用。

不過，魏士航也提醒，雖然茶類好處眾多，但還是要適量飲用，且要選擇無糖的茶類，否則喝進大量的糖，還是可能導致代謝疾病。

ET快訊
甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！被抓包P圖真實模樣全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行人斑馬線等紅燈　駕駛崩潰「誰敢過」！苦等15秒求了：拜託後退

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

在一起4年「收對方20萬」！她被前男友討錢嘆：要還嗎？

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：直接說淘寶代購啊

日本有大谷、韓國有Faker　他好奇「那台灣呢？」眾人狂點名1人

恐怖停車格遭「牛B」夾擊！他倒車壓力爆表　萬人笑瘋：A到付二代

煮菜要先洗再切or先切再洗？專家曝「做錯農藥吃下肚」

年輕人沒喝過！過來人狂推一款「已消失飲料」：根本福利社霸主

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap嘆：大人不要躲小朋友後面

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

運將違規與騎士爆衝突　一言不合揮拳挨罰＋判拘

告別式獻唱《你的肩膀》　家屬靈堂前熱情揮手應援

行人斑馬線等紅燈　駕駛崩潰「誰敢過」！苦等15秒求了：拜託後退

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

在一起4年「收對方20萬」！她被前男友討錢嘆：要還嗎？

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：直接說淘寶代購啊

日本有大谷、韓國有Faker　他好奇「那台灣呢？」眾人狂點名1人

恐怖停車格遭「牛B」夾擊！他倒車壓力爆表　萬人笑瘋：A到付二代

煮菜要先洗再切or先切再洗？專家曝「做錯農藥吃下肚」

年輕人沒喝過！過來人狂推一款「已消失飲料」：根本福利社霸主

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap嘆：大人不要躲小朋友後面

《波斯王子：失落王冠》搶先試玩！誠意足夠的銀河戰士惡魔城遊戲

女大生當「時間管理大師」出軌多人！男友做PPT報復震碎鄉民三觀

愛女「超甜撒嬌行為」融化爸！　范少勳鬆口婚宴計劃

清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

米津玄師MV收錄宮﨑駿《蒼鷺與少年》畫面！「12月限定期間」進戲院可觀賞

台南男捅死老母！發文「我要下地獄了」　親友痛罵：畜生出來面對

韓網熱門／偶像什麼更重要？意見分歧的「實力VS顏值」

越南對習近平彈一中舊調　新表態「香港是中國內政」

認清現實不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

陳文瀾／日韓頂尖選手笑傲大聯盟　台短視追求小賽得失

禮貌貓對鏡頭「起立揮手」　溫柔喊喵...萌翻全網>

生活熱門新聞

年輕人沒喝過！過來人狂推一款已消失飲料

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap無奈回應了

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

朋友下體臭爆…仰臥起坐「惡臭竄出來」！

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

2024年三生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

媽媽離世前包的「最後1盤餃子」！兒哭了

媽媽離世前包的「最後1盤餃子」！兒哭了

浙江一段影片近日在陸網上引起網友熱議。一名小男孩的母親因癌症離世8個月了，其生前親手包的餃子放在冷凍庫存放。孩子的父親擔心餃子會壞掉，於是將剩下的一盤煮成水餃給兒子，並說「媽媽包的餃子不會再有了」，孩子一聽難過地轉身回房哭泣。

中醫點名！　「這9種人」不適合針灸

中醫點名！　「這9種人」不適合針灸

媽媽有乳癌！「男生罹癌王風險多1.4倍」

媽媽有乳癌！「男生罹癌王風險多1.4倍」

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

長疔子自擠膿敷草藥　傷口潰爛比手機大

長疔子自擠膿敷草藥　傷口潰爛比手機大

關鍵字：

紅茶綠茶烏龍茶糖尿病代謝疾病癌症魏士航

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！過來人狂推一款已消失飲料

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣全場看傻

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

鄭家純馬爾地夫上身「全日空」

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面