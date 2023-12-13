媳婦拒生第2胎！婆婆嗆「我自己生」：10個也養得起　結局超辛酸

▲北京一名大媽希望抱孫子，竟決定「自己生」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

男生女生一樣好，不過許多現代人仍存有刻板印象，希望生兒子傳宗接代。中國有一名50多歲的大媽，因為媳婦生的是女兒，她希望對方生第2胎，怎料遭到拒絕，賭氣決定「自己生」，雖然最後真的生了，結局卻超哀傷。

綜合陸媒報導，北京一名張阿姨名下很多房產，家中經濟條件優渥，獨生子結婚育有一個女兒，但重男輕女的她還是希望「再生一個兒子」，更保證自己會出錢出力，幫忙帶孩子，但兒子和媳婦不同意，認為沒有必要，即使沒什麼經濟壓力，可養孩子是費心費力的。

無論張阿姨怎麼勸說都沒用，一氣之下放話：「你們不生那我就自己生，我北京有6套房，再生10個我也養得起」，兒子和媳婦以為是玩笑話，沒想到後來真的懷孕，而且生了一個兒子。然而，兒子和媳婦完全不能接受，因為張阿姨年紀大了，很難好好照顧孩子到長大，可能會成為夫妻倆的負擔。

不過，張阿姨仍然堅持己見，在她看來是兒子不聽勸告，因為孫女終究要嫁人，意味自己的億萬家財總有一天會落到別人手裡，只有生兒子才是王道，才配繼承家產，結果雙方矛盾衝突愈來愈嚴重，最後演變成互不見面、斷絕聯繫的局面。

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