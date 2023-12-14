日本將有大地震？「末日先知」預言2024八大災難　台海戰爭入列

▲法國星象家諾查丹瑪斯預言，2024年世界將有多場大災難。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

倒數約2週2024即將來臨，不少星象、命理專家已開始預測2024年的局勢發展！事實上法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）在約400多年前即預言了世界上一些最重大的歷史時刻，其中以天災人禍為多，包括「氣候災難」、「戰爭」、「飢荒」、「王室更迭」等等。

根據《7news》報導，1566 年諾查丹瑪斯去世前，他對未來做出了許多預測，其中許多都已成為現實；生前於西元1555年曾有著作《百詩集》（The Prophecies，Les Propheties），而他也被稱為「末日先知」。過去他就曾預言過希特勒上台、甘迺迪遇刺、9 月 11 日恐怖攻擊、COVID-19，甚至還有英國女王伊莉莎白二世駕崩等；若明（2024）年預言準確，將可能發生以下8件大事：

1.氣候災難

諾查丹瑪斯預言，氣候危機會在2024年持續惡化，「乾燥的土地更加焦枯，還會發生大洪水」，「疫病激增引發嚴重大飢荒」。

2.致命病毒

根據諾查丹瑪斯的說法，科學家將會發現一種存在4萬年歷史的致命病毒。隨著冰川融化，病毒中的細菌將慢慢釋放到海水中，導致許多人死亡，似乎也顯示人們意識到全球暖化的跡象。

3.大地震

諾查丹瑪斯指出2024年會有兩場大天災，第一場會是地震指出這場地震將發生在日本沿海，引發海嘯，摧毀房屋並造成數百人死亡。不過人們不禁會聯想到，諾查丹瑪斯預言的時機是否有點不對勁，因為這樣的災難已經在2011年3月的311日本大地震。

4.王室動亂

諾查丹瑪斯認為，英國王室將在2024年被一個「群島之王」會遭到「不具國王印記」的人「以武力驅逐」。有些分析家聯想到的是英國哈利王子，他並非王儲、在王位繼承順序目前排名第五；他會「趕走」自己的父親查爾斯國王嗎？還是查爾斯國王會退位給威廉王子，然後威廉王子被哈利王子「武力」驅逐？

5.教宗之死

諾查丹瑪斯預言，2024年「年事已高的教宗去世後，將由一位年輕的羅馬人當選並長期在位」。現任天主教教宗方濟各高齡87歲，由於感染流感後出現肺部發炎和呼吸問題，他最近多次傳出身體不適缺席活動入院治療的消息。

6.火山爆發

據諾查丹瑪斯稱，2024年發生的第二場重大自然災害將是義大利埃特納火山（Mount Etna）的大規模爆發。諾查丹瑪斯預測火山爆發將於2024年底或2025年初爆發，據他介紹，這將是自公元79年或公元1631年維蘇威火山以來最嚴重的火山爆發。

7.「紅色敵人」掀戰

諾查丹瑪斯預言，「紅色對手」（red adversary）會發動「戰鬥和海戰」，他將「因恐懼而變得蒼白，讓大海陷入恐懼」。有些人認為「紅色對手」是中國，因為他們有危險訊號，而「海戰」指的可能是當前中國大陸和台灣之間的緊張局勢。

8.人類壽命達到150歲

諾查丹瑪斯預言，由於機械器官的發展，人類的壽命可以延長到150至170歲。

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