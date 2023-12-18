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兒有招風耳「隔壁老闆也有」！小黃司機怒驗DNA　結果傻了：是岳父

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲司機發現隔壁麵攤的老闆跟自己的兒子都有招風耳，懷疑老婆給他戴綠帽。（示意圖／取自pakutaso）

圖文／CTWANT

一名計程車司機發現兒子竟有一對招風耳，與隔壁麵攤的王老闆長得很像，因此懷疑大陸老婆給他戴綠帽，怒跑去驗DNA，結果出爐，大家全傻眼了。

三峽警分局副分局長林子翔在《震震有詞》分享表示，曾碰過一名計程車司機來警察局諮詢，說從小養到大的國中兒子怎麼長越大、長得越跟他不像，由於他長期在外面工作，而他與老婆都是小耳朵，但兒子卻是一對招風耳，明顯差別很大，因此讓他起疑。

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DNA結果出爐。（圖／高點電視）

▲林子翔建議計程車司機去驗DNA。（圖／高點電視）

不僅如此，司機仔細觀察後，發現隔壁麵攤的老闆也是招風耳，而他們家常常去麵攤買麵，且老闆又剛好姓王，因此萌生提告的念頭。林子翔透露，當時跟司機說明，不能單憑一個耳朵就認定老婆給他戴綠帽，建議他去驗DNA，如果有疑慮的話，就用科學方法來驗證。

林子翔提到，最後司機真的去驗DNA，結果兒子確實是他的小孩，經過多方查證後才發現，原來是隔代遺傳，司機兒子的招風耳是像到岳父，長得一模一樣。

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