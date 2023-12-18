全球最強護照前5名出爐！199個國家中「台灣排名第70」

▲台灣護照排名70名，前後有中南美、非洲國家。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

VisaGuide.World Passport Index是一個護照排名系統，根據VisaGuide.World的數據，西班牙護照是全球最強大的護照，截至2023年12月其得分為90.36，新加坡、德國、義大利和法國護照等分別緊隨其後，位列前5名，至於台灣則排名70名。

VisaGuide.World指出，其根據各種因素對199個國家和地區的護照進行評估和排名，以確定其實力；此外，其護照指數的不同之處在於，沒有護照的排名是相同的，這是透過他們自己的目的地重要性評分（DSS）實現的，多種因素的組合賦予每本護照獨特的價值，

目的地重要性評分（DSS）包括實施的入境政策、GDP、實力指數、旅遊指數和人類發展指數（HDI）等因素，並根據變數確定其優勢，台灣排名70，前後國家多為中南美和非洲國家。

如果護照持有人可以免簽、電子旅行授權（ETA），DSS拿1；落地簽證DSS拿0.8，對於護照持有人在出發前必須獲得政府批准的電子簽證（e-Visa），DSS拿0.3；如果護照持有人需要在大使館申請簽證或任何其他形式的出發前政府批准的許可證，則會分配值為0；如果護照持有者不被允許進入某個國家，DSS為-0.5。

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